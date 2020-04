Douleur à l’estomac : causes, manifestations et traitements

Avoir mal à l’estomac est un mal momentané qui peut arriver à n’importe qui. Apparenté à des douleurs de ventre, ce trouble n’accorde pas un moment de répit une fois installé dans l’estomac. Mais que veut dire douleur à l’estomac ?

Qu’est-ce qu’on entend par une douleur à l’estomac ?

Connue sous le nom de douleur gastrique, la douleur à l’estomac est un phénomène négatif qui arrive à cet organe suite à un choc, d’un traumatisme ou à la consommation d’une substance néfaste. Contrairement à la gastrite, la douleur de l’estomac est assez bénigne et est de très courte durée.

Toutefois, ce problème ne se limite non seulement à l’estomac, mais aussi aux organes et zones limitrophes comme l’abdomen, l’appareil digestif, le cœur et les reins. Un trouble à l’estomac se caractérise toujours par quelques maux de ventre qui remontent ensuite vers l’abdomen et crée des douleurs abdominales qui sont propres à la douleur gastrique.

Comment distingue-t-on une douleur à l’estomac ?

Une douleur à l’estomac est toujours identifiable par les signes suivants. Avant tout, le malade ressent des crampes à l’estomac. Il a l’impression que quelque chose lui obstrue en effet l’œsophage ainsi que l’estomac et n’arrive pas à descendre vers les intestins.

L’individu a aussi des nausées. Cependant, il a du mal à vomir, étant donné que de l’air nauséabond lui bloque la trachée et l‘empêche d’évacuer ses nausées. Enfin, il y’ a les ballonnements abdominaux qui se caractérisent par l’accumulation d’air excessif dans l’abdomen et empêchent de digérer correctement.

Quelles sont les causes exactes de la douleur à l’estomac ?

Plusieurs facteurs émanent d’une prolifération bactérienne. Ces bactéries proviennent d’une substance chimique qui s’est introduite dans le corps et engendre des inflammations gastriques comme les nausées, la diarrhée ou la constipation.

Une insuffisance cardiaque est aussi une autre cause de la douleur de l’estomac. Suite à une activité lente du cœur, le sang qui irrigue le corps circule de manière disproportionnelle dans chaque organe. Ce qui entraîne un dérèglement de certains organes comme l’estomac qui est assez proche du myocarde.

Une mauvaise mastication et déglutition sont en outre à l’origine de la douleur de l’estomac. Cet organe a des difficultés à dissoudre des aliments non broyés par la dent.

Comment soigner la douleur de l’estomac ?

Il existe différentes façons pour traiter la douleur à l’estomac. Parmi elles figurent des variantes de médicaments comme les antispasmodiques ou bien les antibiotiques. Ces deux remèdes consistent en général à traiter les infections gastriques.

Ces antidotes peuvent être accompagnés d’un analgésique qui vise à calmer définitivement les douleurs ressenties. En outre, certains médecins prescrivent les inhibiteurs de la pompe à protons pour dissoudre l’élément acide de l’estomac qui cause les troubles gastriques.

En dehors des médicaments, les thérapies à l’huile essentielle comme l’aromathérapie ou la phytothérapie sont réputées pour guérir la douleur à l’estomac.

Comment prévenir de la douleur à l’estomac ?

Pour éviter que ce trouble fasse irruption dans un organisme, il est indispensable de consommer des aliments sains, riches et équilibrés. Il est aussi recommandé d’avoir une bonne hygiène de vie et de ne manger que des aliments frais.

Dans ce contexte, il faut boire au moyenne 1,5 l d’eau limpide par jour afin que les déchets et toxines accumulés dans l’estomac et les intestins soient facilement évacués.

En outre, il faut pratiquer régulièrement des activités physiques pour ne pas engourdir les muscles et les organes comme l’estomac et provoquer leur dérèglement. Enfin, il est important de bien mâcher ses aliments avant de les avaler.