Hématocrite : L’intérprétation

Lors d’un diagnostic sanguin, de nombreux médecins prescrivent l'examen d'hématocrite pour savoir s’il est bas ou élevé. En plus d’évaluer l’état de santé d’un individu, ce processus a d'autres rôles. Mais quels sont-ils ?

Description de l’hématocrite

L’hématocrite est un mécanisme visant à calculer le taux de globules rouges présents dans le sang par rapport au volume total du sang. Réalisé lors d’un bilan sanguin ou hémogramme, le volume de l’hématocrite s’exprime en pourcentage. Dans ce même contexte, il désigne notre état de santé. En effet, un taux moyennement élevé d’hématocrite correspond à une excellente condition physique.

Plus les globules rouges sont nombreux et plus le volume d’oxygène circulant dans l’organisme s’accroît. Ce qui est avantageux pour le corps. En revanche, un hématocrite assez bas indique une carence et donc une condition physique médiocre. Si le pourcentage d’hématocrite est toutefois trop élevé, c’est-à-dire supérieur à la moyenne, le sang risque de devenir visqueux et aura du mal à circuler dans le corps.

Ce qui entraîne de maladies graves comme l’arthrose ou l’AVC. En général, le pourcentage globulaire oscille entre 35 à 55 %. Cependant, il varie en fonction du sexe, de l’âge et même de la corpulence de l’individu.

Importance de surveiller son hématocrite

Il est nécessaire d’examiner le pourcentage d’hématocrite afin d’évaluer le volume d’oxygène et de gaz carbonique circulant dans notre corps et donc de comprendre son état de santé. N’importe qui est invité à effectuer ce test, qu’il s’agisse d’une personne saine ou malade, étant donné que les conditions physiques ainsi que le taux globulaire peuvent changer d’une circonstance à une autre.

Les personnes vulnérables comme les porteurs de pathologies chroniques à savoir le diabète ou l’asthme sont celles qui doivent surtout suivre ce diagnostic. Il en est de même pour les femmes enceintes. De cette manière, on peut facilement comprendre les conditions d’évolution de l’embryon ou du fœtus.

En réalisant régulièrement un examen d’hématocrite, il est plus facile de détecter les anomalies qui se forment dans le corps et d’y trouver les remèdes adéquats. Dans le cadre d’un exercice physique extrême comme le sport ou la danse, ce processus aide à déterminer le rythme ainsi que les efforts à fournir.

Les causes d’un hématocrite élevé et bas

Plusieurs raisons expliquent le niveau moyennement élevé, trop élevé et bas de l’hématocrite. Pour le cas d’un hématocrite moyennement élevé, il résulte d’une bonne alimentation ainsi que d’une condition de vie saine. Plus l’individu consomme des aliments riches et pratiques des activités physiques diverses, plus son taux d’oxygène augmente. Ce qui a pour effet d’accroître le nombre de globules rouges et donc de décrire la personne comme étant en bonne santé.

Toutefois, un hématocrite anormalement élevé, c’est-à-dire supérieur à 55 %, est dû à la déshydratation. Si le corps se retrouve déshydraté, le taux de plasma s’abaisse et entraîne une prolifération excessive des globules rouges ou hématie. Pour qu’un hématocrite soit considéré comme normalement élevé, il faut que le taux d’hématies soit proportionnel au volume du plasma et des globules blancs.

Par ailleurs, la présence d’une pathologie nommée hémochromatose est à l’origine de l’accroissement disproportionné des globules rouges. En ce qui concerne l’hématocrite bas, il est provoqué par une alimentation pauvre, une fatigue fréquente ou bien une absence d’activité physique et sportive.