Hernie discale : causes, symptômes et traitements, de quoi s’agit-il ?

L’hernie discale est l’un des troubles dorsales les plus connus. Caractérisée par une altération de la colonne vertébrale, cette maladie fait plus de mal que de bien. Mais, qu’est ce qu’on en sait de la hernie discale ?

Qu’est-ce qu’on entend par hernie discale ?

Une hernie discale est une affection dorsale caractérisée par le déplacement d’un disque intervertébral à l’extérieur de la colonne vertébrale. À titre de rappel, la colonne vertébrale est composée de 24 vertèbres, dont 12 dorsales, 7 cervicales et 5 lombaires.

Entre chacune de ces vertèbres se trouve une sorte de coussin amortisseur appellé disque intervertébral. Ce dique est constitué de deux éléments qui relient les vertèbres les uns aux autres : le noyau central et l’anneau fibreux. L’anneau borde le noyau.

En cas de cassure au niveau de l’anneau, le noyau remonte de sa cavité et qui entraîne la saillie du disque intervertébral. S’en prenant en général aux individus de 35 à 55 ans, cette maladie touche plus les hommes que les femmes.

Quelles sont les causes de la hernie discale ?

Les origines de la hernie discale sont assez diverses. Parmi elles figurent le surpoids et la grossesse. Ces éléments exercent une pression sur la colonne vertébrale et provoquent une fissure au niveau de l’anneau ainsi que la saillie du disque intervertébral.

La vieillesse est aussi l’un des facteurs de cette saillie. Au fil des années, les disques intervertébraux s’assèchent peu à peu tandis que la colonne vertébrale s’affaiblit, ce qui entraîne facilement une rupture l’anneau au moindre choc et donc une remontée de disque intervertébral de sa cavité originelle.

En outre, cette anomalie résulte d’un traumatisme comme un accident, un mouvement brusque ou une mauvaise posture. Par ailleurs, cette altération dorsale est due à un souci héréditaire. Certains membres de la famille présentent naturellement une saillie de disque intervertébral et risquent de la transmettre à leurs générations.

Quels sont les impacts de la hernie discale ?

En l’absence d’un traitement sérieux, la hernie discale peut provoquer la lombagie ou bien un trouble de la région lombaire. Il s’agit d’un endroit se situant dans le bas du dos. Dans ce sens, la hernie peut s’attaquer aux racines du nerf sciatique et provoquer une douleur s’étendant des fesses, des cuisses et des jambes.

Provoquant des sensations de fourmillements au début, ces douleurs peuvent causer la paralysie. C’est d’ailleurs le cas, si la moelle épinière risque d’être touchée. Cette paralysie n’affecte pas seulement les membres, mais aussi les organes génitaux.

Dans quel cas contacter le médecin et comment traiter la hernie discale ?

Si les cas suivants se présentent, il est indispensable de contacter un spécialiste le plus tôt que possible. Avant tout, le mal de dos est dû à un accident ou à un choc violent. Ensuite, ce trouble persiste au bout d’une semaine et il est difficile d’effectuer les moindres activités physiques.

En outre, les douleurs dorsales empêchent de dormir normalement. Par ailleurs, elles sont accompagnées d’autres séquelles comme la fièvre, une perte de poids et d’appétit ainsi que d’une sensation de jambes lourdes.

Pour traiter une hernie discale, le médecin prescrit des analgésiques, des anti-inflammatoires ainsi que des relaxants musculaires pour soulager les muscles de dos et calmer les douleurs dorsales. Il propose aussi une séance de thérapie comme la physiothérapie qui consiste à rétablir le noyau dans sa cavité.