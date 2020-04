La déprime et la dépression chronique : de quoi s’agit-il ?

La déprime et la dépression sont des troubles psychiques à ne pas prendre à la légère. Une fois installées dans le corps, elles peuvent inciter à commettre des actions irréparables. Mais qu'est-ce que ces notions sous-entendent ?

La déprime ou la dépression : quelle est la différence ?

Bien que ces deux termes soient en apparence uniques et pareils, il existe quelques nuances entre eux. La déprime comme la dépression renvoie à un état de découragement provoqué par une situation ou un évènement traumatisant.

Toutefois, la déprime est un traumatisme passager et n’affectant pas l’état psychique et mental d’un individu. En revanche, la dépression est un état d’abattement prolongé et profond qui impacte sur le domaine psychique de la personne et pouvant le conduire à la démence.

Au cas où la dépression s’aggraverait et entraîne le malade dans une situation de délire totale, on évoque la notion de dépression chronique.

Quelles sont les causes de la dépression chronique ou la déprime ?

La dépression comme la déprime résulte d’une incapacité psychique ou mentale à surmonter ou à dompter une situation bouleversante. Ce qui engendre une sensation de stress profond et une inaptitude à maitriser les émotions ainsi que les faits et gestes.

Ces deux processus peuvent résulter de divers cas comme la perte d’un être cher ou d’un objet important. Ces troubles sont aussi occasionnés par l’incapacité à gérer ses soucis personnels comme un emploi de temps surchargé ce qui entraine une sensation de débordement.

La consommation de substances toxiques comme la drogue ou les médicaments excitants sont aussi des facteurs de la dépression. Des évènements stressants survenus aux cous de l’enfance ou de l’adolescence comme un abandon ou un viol entraine en outre la dépression.

Comment se manifeste la déprime ou la dépression passagère ?

La déprime comme la dépression chronique se manifeste au début par une apathie totale. Autrement dit, une perte d’énergie considérable. Dans ce cadre, le malade n’a envie de rien faire. Il se sent même trop fatigué pour accomplir le moindre geste.

Le malade est en outre envahi par une tristesse profonde en plus des pensées noires et morbides. Par conséquent, il est très sensible face à la moindre situation, présente davantage des sauts d’humeur et a de moins en moins d’estime de soi.

Par ailleurs, l’individu à problèmes de sommeil ainsi qu’une perte d’appétit énorme. Ses capacités d’analyse, de réflexion et de concentration diminuent considérablement. En l’absence d’une prise en charge complète, ces facteurs pourront le conduire à commettre un suicide.

Comment traiter la déprime ou la dépression ?

La déprime ou la dépression chronique ne disparaît pas d’elle-même. Elles nécessitent un traitement complet pour se dissiper. Dans les cas extrêmes, l’individu se doit de consulter un spécialiste pour l’accompagner et l’aider à traverser cette impasse.

Dans ce contexte, le médecin lui prescrit des remontants comme les antidépresseurs pour calmer ses pulsions et stress. Il lui proposera aussi quelques séances de psychothérapie afin de l’inciter à évacuer ses idées noires.

Comme remèdes naturels, une bonne alimentation et des exercices sportifs peuvent aider le malade à se défaire de la dépression chronique et de la déprime. Comme aliments, il faut alors privilégier tous les fruits et légumes ainsi que le poisson gras.