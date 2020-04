La dyspepsie : un trouble digestif à comprendre

La dyspepsie est un trouble digestif se traduisant par une sensation de gonflement au sein de l'abdomen. Mais que signifie réellement cette anomalie ?

Qu’est-ce-que la dyspepsie ?

La dyspepsie est un trouble digestif caractérisé par un malaise ressenti lors de la déglutition. En effet, l’individu a des difficultés à avaler quelque chose lors du repas et a l’impression d’être anormalement trop rassasié.

Dans ce contexte, il ressent des gaz qui s’accumulent dans ses intestins et créant des ballonnements en plus d’une sensation de « trop plein ». En outre, cette maladie peut être contractée par n’importe qui, cependant elle est le plus fréquent chez les adultes.

Comment se manifeste la dyspepsie ?

Dans la plupart des cas, la dyspepsie se manifeste par des ballonnements ou bien une sensation de gonflement abdominal dû à des gaz intestinaux. En outre, cette maladie se traduit par une difficulté à digérer les aliments en plus d’une douleur simultanée au niveau de l’estomac.

Par ailleurs, la dyspepsie se caractérise par l’émission prolongée de hoquets et de rots. Dans ce contexte, l’individu ressent des nausées et même des douleurs thoraciques. Il présente aussi des constipations tandis que ces selles deviennent pour la plupart du temps sanguinolents.

Quelles sont les causes de la dyspepsie ?

La principale cause de la dyspepsie est une alimentation déséquilibrée. En effet, on peut constater une surconsommation de produits gras et sucrés au détriment d’une consommation d’aliments riches en fibres. En outre, la faible consommation d’eau complique la digestion des aliments et provoque les gaz qui bombent les intestins. Toutefois, la grossesse est un facteur de la dyspepsie.

L’interruption des règles crée un bouleversement au niveau du conduit qui relie le tube digestif à la vessie, voire à l’utérus et engendrent des nausées ainsi que des gonflements abdominaux. Par ailleurs, le stress et l’angoisse sont à l’origine de la dyspepsie. Les émotions et sensations impactent sur le fonctionnement du corps et peuvent être la cause d’un dérèglement au niveau du processus de digestion.

Quelles sont les conséquences de la dyspepsie ?

Les effets de la dyspepsie sont assez variés. Dans les cas assez graves, on constate la présence de sang abondant dans les selles et les vomissements. Les gaz qui compriment le tube digestif risquent de provoquer l’ulcère de l’estomac et la lésion duodénale.

En outre, les constipations provoquent des brûlures au niveau de l’anus et engendrent l’ulcère du rectum et du colon. Par ailleurs, les nausées répétées entraînent de la déshydratation et donc un assèchement de la peau et des organes. Dans ce sens, on remarque des crampes, des yeux creux et même une envie très rare d’uriner chez le malade.

Comment traiter la dyspepsie ?

La dyspepsie se traite avant tout par des médicaments comme les antiacides et les antispasmodiques. De nature stimulants, ces remèdes consistent à atténuer les douleurs au niveau des organes comme l’estomac et les intestins et à évacuer tous les gaz qui font gonfler l’abdomen.

En outre, le médecin prescrit une modification de régime alimentaire et préconise davantage l’exercice d’activités sportives. Si le malade est addict aux substances toxiques, le spécialiste lui recommande une thérapie pour se défaire de ces mauvaises habitudes de peur de compliquer les symptômes de la dyspepsie.