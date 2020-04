La hernie hiatale : les points clés à retenir

Une hernie hiatale est l’une des anomalies les plus néfastes du tube digestif. Caractérisées par une propulsion d’une portion de l’estomac dans l’orifice oesophagien, les répercussions sont assez compliquées. Comment explique-t-on ce phénomène ?

Une hernie hiatale, qu’est-ce que c’est ?

Une hernie hiatale désigne le déplacement d’une partie de l’estomac hors de sa cavité et dans une ouverture située dans le diaphragme. À titre de rappel, le diaphragme est un muscle respiratoire qui sépare l’abdomen de la cage thoracique. Dans ce contexte, une portion de l’estomac remonte dans l’orifice oesophagien. Une telle anomalie est due à une fixation défaillante du bas de l’oesophage et de l’estomac. En effet, si l’orifice oesophagien ou hiatus devient défectueux, il peut s’élargir excessivement et permettre la remontée de l’estomac et d’autres organes que contient l’abdomen.

Comment reconnaît-on une hernie hiatale ?

La brûlure oesophagienne et les sensations de remontées d’acide sont le principal symptôme de la hernie hiatale. Il se laisse ressentir à travers une brûlure au niveau du sternum, dans la paroi supérieure de l’abdomen. Par conséquent, le malade présente des maux de gorge et a du mal à avaler quelque chose. En outre, il sent un goût d’acide intense en régurgitant ses aliments. Il éprouve aussi une douleur affreuse dans le creux de son estomac. Par ailleurs, il est pris d’une fatigue générale et devient brusquement pâle. Il contracte aussi une légère anémie. Par ailleurs, il a des vomissements sanguinolents.

Quelles sont les causes d’une hernie hiatale ?

La vieillesse est l’une des principales causes de l’hernie hiatale. En effet, cette maladie est très fréquente chez les personnes de plus de soixante ans. En vieillissant, le diaphragme devient de moins en moins rigide et favorise l’élargissement de l’hiatus. Ce qui entraîne facilement une remontée de l’estomac dans cet orifice. Dans d’autres cas, l’hernie hiatale relève d’une malformation congénitale au niveau de l’hiatus ou bien des attaches reliant le diaphragme à la gastro-oesophagienne et assurant la stabilité de cette zone. Par ailleurs, les autres facteurs comme le surpoids, la toux et la consommation de drogue et tabac exercent une pression sur l’abdomen font remonter l’estomac.

Comment traiter et prévenir une hernie hiatale ?

Dans le cas d’une remontée, la chirurgie est la seule façon pour remettre l’estomac à sa place. Cette intervention consiste à fixer l’estomac sur la face intérieure du diaphragme. Il vise ensuite à poser une valve anti-reflux sur l’hiatus et de re-serrer bien fort l’orifice œsophagien. Pour prévenir de l’hernie hiatale, il convient d’éviter le maximum possible les postures se penchant en avant. Il faut aussi éviter les gaines, les corsets et autres accessoires serrés susceptibles d’exercer une pression sur l’abdomen et de propulser une partie de l’estomac hors de sa cavité. Il faut se garder de s’allonger juste après avoir soupé. Il est important de maigrir en cas de surpoids et de s’abstenir des aliments trop pressants pour l’estomac comme les matières grasses, le tabac, le café, les épices et même les boissons gazeuses et alcoolisées.