La maladie de Lyme : causes, symptômes, traitements

La maladie de Lyme est une pathologie provoquée par la piqûre d’une tique. Engendrant de graves répercussions, elle touche des millions de personnes dans le monde. Mais qu'est-ce que cette anomalie nous apprend davantage ?

Qu’est-ce que la maladie de Lyme ?

Aussi connue sous le nom de Borréliose de Lyme, la maladie de Lyme est une pathologie résultant de la piqûre d’une tique infectée. Au contact de la peau, ce parasite injecte une toxine dans le sang et engendre une bactérie appelée Borrelia burgdorferi.

Une fois avoir pénétré l’organisme, ce bacille va provoquer diverses anomalies à savoir des problèmes cutanés ainsi que des troubles abdominaux et musculaires. Contrairement aux variétés de parasites, la piqûre de tique est la plupart du temps indolore.

De même que les effets de sa piqûre sont assez latents. Selon les spécialistes, cette maladie peut être contractée lors d’une activité champêtre.

Quelles sont les conséquences néfastes de la maladie de Lyme ?

La maladie de Lyme est l’une des causes principales de l’arthrite. À titre de rappel, il s’agit d’une maladie caractérisée par des troubles d’articulations et entrainant à la paralysie ou à l’impotence d’un ou de plusieurs membres.

Le rapport entre la maladie de Lyme et ce trouble articulaire réside sur le fait que les toxines de la piqûre puissent provoquer des engourdissements musculaires et peut même conduire à la paralysie.

Dans ce contexte, le Borréliose de Lyme est aussi à l’origine de la paralysie de Bell étant traduit par l’immobilisme d’une partie du visage. Dans certains cas, cette pathologie occasionne en outre la méningite et d’autres anomalies neurologiques.

Comment se manifeste la maladie de Lyme ?

Quelques jours après la piqûre, cette pathologie se manifeste sous la forme d’une papule prurigineuse appelée érythème chronique migrant. Il s’agit d’une lésion indolore qui apparait sur la zone de la piqure et s’étend ensuite sur le reste du corps.

Contrairement aux autres lésions cutanées, la bordure de l’ECM est rougeâtre tandis que son centre a un aspect cutané normal. Au fur et à mesure où la maladie s’évolue, la personne atteinte présente des problèmes cardiaques et neurologiques comme la méningite ainsi que des douleurs articulaires semblables, principalement au niveau du genou.

En parallèle, le malade souffre de fatigue, de maux de tête et un excès de température.

Quels sont les traitements contre la maladie de Lyme ?

Les traitements contre la maladie de Lyme consistent à éradiquer de phase en phase chacun de ses symptômes. Il peut durer entre 15 à 28 jours selon la gravité de la maladie.

Ainsi, le spécialiste prescrit au début des antibiotiques oraux comme l’amoxicilline afin de faire dissiper les lésions cutanées. Il propose ensuite des antibiotiques intraveineux ainsi que des anti-inflammatoires pour atténuer les douleurs articulaires.

Toutefois, des remèdes naturels sont proposés afin de fortifier l’action des antibiotiques et anti-inflammatoires. Parmi eux figurent la phytothérapie et la thermothérapie qui visent à guérir le malade au moyen des plantes et des bains thermaux.

Par ailleurs, une alimentation équilibrée régénère les cellules endommagées par cette maladie.