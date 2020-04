La maladie de Parkinson : de quoi s’agit-il ?

La maladie de Parkinson touche deux personnes sur cinq dans le monde. Considérée comme l’un des premiers signes de la vieillesse, cette maladie peut s’avérer néfaste. Mais à quoi sous-entend cette maladie au juste ?

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ?

Il s’agit d’un trouble nerveux caractérisé par la dégradation des neurones, ce qui conduit à des problèmes de mouvement et de coordination. Affectant majoritairement les personnes âgées de plus de 60 ans, cette maladie se traduit par une rigidité chronique ou temporaire au niveau du corps ainsi qu’une difficulté intense dans l’effectuation du moindre geste ou mouvement.

Contrairement aux autres anomalies nerveuses, les effets de la maladie de Parkinson ne sont pas spontanés. Ils apparaissent graduellement avec une dégénérescence lente des neurones. Il est donc possible que la maladie survienne des années après ce phénomène.

Quels sont les symptômes de la maladie de Parkison ?

Cette maladie se manifeste à partir de la cinquante. Elle se traduit avant tout par des problèmes de sommeil. Les souffrants de la maladie de Parkinson ont tendance à se réveiller brusquement au milieu de la nuit ou bien à dormir profondément le long de la journée.

Les personnes atteintes risquent aussi de présenter des troubles d’humeur ou de personnalité comme le cas des troubles bipolaires. Par ailleurs, l’individu a de plus en plus de mal à réfléchir ou penser correctement. En effet, ses facultés cognitives commencent à s’altérer. De même, ses idées deviennent de plus en plus floues et incohérentes.

Quelles sont les conséquences éventuelles de la maladie de Parkinson ?

En guise de conséquences, la personne atteinte de la maladie de Parkinson ressent fréquemment de la fatigue. Au fur et à mesure où son état s’aggrave, le malade a du mal à avaler quelque chose. D’ailleurs, de la salive peut s’accumuler dans sa bouche à cause de la lenteur de la déglutition.

Dans ce contexte, la victime peut contracter un tractus digestif très lent et sera souvent constipée. En outre, la personne rencontre des problèmes d’incontinence et est incapable de retenir ses urines ou matières fécales. Par ailleurs, l’individu aura des variations de pression artérielle suivies de quelques vertiges et étourdissements.

Comment traiter la maladie de Parkinson ?

En plus des médicaments, les activités physiques ainsi qu’une alimentation saine et équilibrée sont les meilleurs moyens pour soigner ce trouble nerveux. Dans le cadre d’une activité, le médecin prescrit une série d’exercices comme le footing, la marche ou quelques jeux de balles pour dégourdir les membres du malade et régénérer sa coordination ou sa mobilité.

De même, ces exercices sportifs soulagent son cerveau et améliorent peu à peu ses capacités cognitives. En ce qui concerne la nourriture, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont contraintes à consommer des aliments contenant beaucoup d’antioxydants comme les fruits et légumes. Ils se doivent aussi de boire beaucoup d’eau pour guérir la constipation qui est l’un des symptômes principaux.