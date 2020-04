La mononucléose : les points clés à retenir

Connue sous le nom de la « maladie du baiser », la mononucléose est une maladie qui affecte de nombreuses personnes incluant les adolescents et les adultes. Mais qu'est-ce que cette pathologie et comment se traite-t-elle ?

Pourquoi l’appelle-t-on la maladie du baiser ?

On attribue à la mononucléose ce sobriquet du fait qu’il se contracte la plupart du temps par la salive lors d’un échange de baiser. Dans certains cas, elle peut s’attraper au contact direct d’une personne atteinte ou bien d’un objet infecté lui appartenant.

En outre, il est très fréquent chez les adolescents et les adultes, mais peut aussi être contracté par les enfants. Cette anomalie est due à un bacille appelé virus Epstein-Barr et se traduit par l’augmentation de la quantité de globules blancs mononucléaires dans le sang. Ce qui explique l’origine du nom « mononucléose ».

Comment se manifeste la mononucléose ?

La mononucléose est asymptotique. Autrement dit, elle peut passer inaperçue pendant quelques mois ou années et ne donner aucun signe de présence durant la période d’incubation. Dans ce cas, de nombreux agents peuvent s’avérer être des porteurs sains.

Au fil du temps et avec l’évolution de la maladie, les symptômes commencent à sortir de leurs cachettes et on peut constater un gonflement de ganglions, une éruption de papules au niveau du corps et une angine insupportable chez le malade. Entre temps, on remarque un état d’apathie progressif, une perte d’appétit, un excès de fièvre quelques maux de tête.

Quelles sont les conséquences de la mononucléose ?

Bien qu’étant bénigne, la mononucléose peut s’avérer très néfaste en l’absence d’une prise en charge sérieuse et appropriée. Au cours de son évolution, le virus EBV s’attaque en effet aux organes vitaux comme les reins, le cœur, les poumons et le cerveau et provoque par conséquent la néphrite, la myocardite, la pneumonie et la méningite.

Dans ce sens, il entraîne aussi la rupture de la rate en s’en prenant à cet organe lymphoïde. En s’infiltrant dans le sens, le virus engendre différentes anomalies hématologiques comme l’anémie, la cryoglobulinémie et la Purpura thrombopénique.

Comment se forme la mononucléose ?

En accédant à l’organisme, le virus EBV s’installe directement dans les ganglions au niveau de la gorge où il secrète ses toxines pendant plusieurs années. Au terme de son développement, ce bacille entraîne un gonflement de ganglions et provoque une sorte d’angine ou de mal de gorge aigu, ce qui est le principal symptôme de la mononucléose.

Ensuite, il s’attaque au foie et provoque des éruptions cutanées rougeâtres ou bien une teinture jaunâtre de la peau qui est assez fréquente chez les enfants, dans le cadre de la mononucléose.

Quelles solutions le médecin suggère-t-il contre la mononucléose ?

Pour soigner la maladie du baiser, le spécialiste propose les traitements médicamentaires afin d’intensifier le système immunitaire et évacuer les toxines secrétées par cette pathologie. Ainsi, il suggère le traitement au corticostéroïde pour interrompre le gonflement des ganglions et éviter une éventuelle enflure au sein des amygdales. Par ailleurs, il prescrit des analgésiques et des anti-inflammatoires comme l’ibuprofène et l’acétaminophène pour soulager les maux de tête, la fièvre et les autres symptômes généraux. Pour compléter ses traitements, on conseille vivement au malade de prendre quelques semaines de repos et de boire beaucoup d’eau et de bouillons. On l’invite aussi à adopter une alimentation saine et équilibrée.