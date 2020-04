La Pemphigoïde bulleuse : les grande lignes

Chaque année de nombreuses personnes sont victimes de la pemphigoïde bulleuse. Caractérisée par l’éruption de gros boutons, cette maladie s’avère être mortelle, si on ne la soigne pas à temps. Mais en qu'est-ce qui différencie cette pathologie des autres variantes.

À quoi se définit le pemphigoïde bulleuse ?

La pemphigoïde bulleuse est un trouble dermatologique et auto-immune caractérisé par l’apparition de bulles ou cloques sur la peau. En effet, c’est une maladie grave qui s’en prend à personnes âgées de plus de 60 ans et dont le traitement peut durer assez longtemps.

Ses bulles sont apparentées à de gros boutons qui surgissent des dermes et s’accompagnent de papules urticariennes ainsi que d’une crise de démangeaisons. En outre, ces plaques bulleuses sont de couleurs limpides, mais sont remplies de pus. De par sa nature auto-immune, elle est due à l’incapacité de l’organisme à fournir efficacement des anticorps viables.

À quoi est due la pemphigoide bulleuse ?

Les origines de cette dermatose sont jusqu’à présent inconnues. Cependant, de nombreux spécialistes s’accordent à dire que cette pathologie provient d’une production anormale d’anticorps par le corps. Dans ce contexte, ces micro-éléments s’attaquent à l’organisme au lieu de le protéger. Ce qu’on appelle par phénomène d’auto-anticorps.

En outre, ces composants s’en prennent aux protéines responsables de la protection de la peau qui est l’antigène BPAG1 et antigène BPAG2. Par conséquent, l’altération de ces antigènes impacte sur le derme et entraînent non seulement un décollement cutané et, mais aussi la formation de bulles ou cloques. Ce mécanisme de création bulleuse est suivi de lésions en plus d’urticaires ou eczéma.

Quelles sont les conséquences de la pemphigoïde bulleuse ?

L’apparition de bulles cutanées ne présage jamais rien de bon. Les irritations qu’elles provoquent endommagent la structure de la peau et ralentissent son processus de régénération. Si cette pathologie ne se soigne pas à temps, ses lésions risquent de s’infecter et peuvent s’attaquer aux autres éléments immunitaires comme les leucocytes.

Ce qui laisse par conséquent le champ libre à la pénétration d’autres pathologies. En raison des plaies qui s’accumulent sur la peau et surtout les membres, cette partie peut devenir handicapée. De même que le patient risque d’avoir des problèmes de coordination. Par ailleurs, l’individu peut rencontrer des soucis d’insomnie continus, une fatigue et une perte d’appétit à cause des démangeaisons.

Comment traite-t-on la pemphigoïde bulleuse ?

Le principal remède à la pemphigoïde bulleuse est la corticothérapie ou bien le traitement à la cortisone. Il s’agit d’une crème apaisante qu’on applique sur la lésion pendant plusieurs mois voire des années. Au début, il faut l’utiliser tous les jours et à forte dose, soit l’équivalent de 30 à 40 g. Au fur et à mesure où les cloques disparaissent, la fréquence de l’usage du médicament diminue.

Une fois que le prurit qui accompagne les bulles commence à se dissiper, le traitement s’effectuera à la demande du patient. Toutefois, la crème de cortisone risque d’assécher ou de déshydrater la paie. Ce qui risque de rendre la cicatrisation des plaies assez douloureuses. Dans ce cadre, des bandages spéciaux et une crème hydratante sont prescrits par le médecin pour protéger la peau du malade et faciliter l’effet de la cortisone. Au cas où cette crème cortisone s’avère être inefficace, le spécialiste recommandera un autre traitement immunosuppresseur.