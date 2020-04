La pénoplastie : vous connaissez ?

La pénolastie est l'une des pratiques médicales les plus appréciés par la plupart des hommes. Il s'agit en bref d'une chirurgie médico-esthétique visant à agrandir la taille du pénis. Mais qu'est-ce qui motive tant la gent masculine dans cette intervention ?

Pourquoi certains hommes optent-ils pour la pénoplastie ?

La pénoplastie est due à un complexe d’infériorité ou à un manque de confiance en soi. Dans de nombreuses cultures, la taille d’un pénis mesure en effet la force et le statut d’un homme. Plus la verge est longue et épaisse, plus l’homme gagne en considération et respect. Ce qui est cependant le cas contraire pour les hommes à micro-pénis.

Dans certains cas, la gent masculine souhaite agrandir leur verge par fierté. Ce faisant, ils veulent mettre en exergue leurs masculinités et améliorer leurs performances sexuelles. Dans d’autres circonstances, certains hommes éprouvent juste l’envie d’impressionner leurs partenaires en ayant un pénis plus gros.

Comment se déroule la pénoplastie ?

La pénoplastie n’est pas accordée à tous les hommes. Il faut avoir un micro-pénis ou bien pénis mesurant moins de 8 cm pour bénéficier d’une chirurgie. Lors de l’intervention, le chirurgien tentera d’appliquer une crème anesthésiante sur la partie à opérer.

Il va ensuite injecter de l’acide hyaluronique dans chacun des glands de la verge afin que ces derniers s’épaississent et deviennent plus volumineux après l’opération. Une fois les injections terminées, le spécialiste va sectionner les ligaments reliant le pubis au pénis et libérer les attaches.

Ce faisant, il a pour objectif d’allonger la taille de la verge. En ce qui concerne l’élargissement du pénis, le professionnel va prélever quelques graisses dans les parties charnues du corps du patient et les injecter dans la verge de ce dernier.

Quels impacts la pénoplastie aura ?

À l’instar de toutes les interventions chirurgicales, la pénoplastie présente des avantages comme des inconvénients. Comme avantages, cette pratique décuple les facultés du pénis et donne une bonne allure à son phallus. Il améliore la qualité des éjaculations ainsi que des orgasmes.

Les effets de la pénoplastie facilitent la jouissance de la femme au cours de l’acte sexuel. Par conséquent, il assure une excellente performance sexuelle. Dans le plan psychologique, cette pratique renforce l’estime de soi chez l’homme et l’aide à comprendre ses valeurs.

En guise d’inconvénient, l’intervention chirurgicale laisse place à des ecchymoses sur la structure externe du pénis. Ces lésions peuvent être assez douloureuses pendant quelque temps.

Quelles sont les précautions à prendre après une pénoplastie ?

Après avoir subi une opération de ce genre, il est interdit de reprendre une activité sexuelle pendant les trois semaines qui suivent l’intervention. Il est important de laisser le temps aux entailles de bien se cicatriser. En contact d’un fluide vaginal ou des éjaculations de spermes, les lésions peuvent s’endolorir. Il faudra d’ailleurs attendre une cicatrisation complète pour prendre un bain normal. Le patient doit en outre s’abstenir de porter des slips ou des caleçons trop serrés pour ne pas égratigner davantage les plaies laissées par la chirurgie.