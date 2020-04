La rage de dent : les causes et impacts

Caractérisée par une douleur pénible au niveau de la base dentaire, la rage de dent fait plus de mal que de bien. Quand elle survient, c'est en effet le calvaire total. Pour entrer dans les détails, qu'est-ce que la rage des dents et comment elle se manifeste?

Qu’est-ce que l’on entend par la rage de dent ?

La rage de dent est une pathologie provoquée par une inflammation des nerfs et de la pulpe dentaire et dont la conséquence est une douleur brutale ressentie au niveau de la mâchoire et de la gencive. Étant reliée aux oreilles par la mâchoire, elle provoque quelquefois l’otite.

Dans d’autres cas, elle peut affecter la zone nasale et entrainer des problèmes de sinus. Cette pathologie résulte d’une prolifération bactérienne occasionnée dans la plupart des cas par une carie dentaire. Au fur et à mesure où cette anomalie évolue, on remarque un gonflement de la mâchoire et même de la joue.

Quelles sont les causes de la rage de dent ?

Les causes de la rage dentaire sont assez variées. La plupart des spécialistes doivent ce trouble à la présence d’une carie dentaire au niveau de la dent. Dans d’autres circonstances, cette pathologie résulte d’une carence en vitamine ou calcium. L’absence de ces deux composants affaiblissent en effet les systèmes immunitaires surtout au niveau buccal et provoquent des éclatements spontanés des nerfs et vaisseaux dentaires.

Ce qui engendre par conséquent des douleurs au niveau la dent. La gingivite est aussi une cause de la rage de dent. Il s’agit d’une infection bactérienne qui se forme au niveau de la gencive. Par ailleurs, la poussée de dents nouvelles comme les dents de sagesse ou les dents de lait est responsable de ce trouble chez les enfants, les adolescents et même les jeunes adultes.

Quelles sont les conséquences de la rage dent ?

Si elle n’est pas traitée à temps, une rage de dent peut entrainer diverses maladies à savoir une infection buccale complète. En dehors des problèmes de sinus ou l’otite, une rage de dent aggravée peut aboutir à une angine bactérienne ou un mal de gorge aigu.

Un tel trouble risque par conséquent d’affecter les voies respiratoires et de s’attaquer aux poumons et autres organes vitaux. Dans certains cas, la gingivite qui est provoquée par la rage de dent entraine un ramollissement des alvéoles retenant la dent et occasionne donc des chutes dentaires.

Comment soigner une rage de dent ?

Les remèdes de grand-mères constituent des traitements efficaces à la rage de dent. Au cas où la joue commence à enfler, il faut y appliquer des glaçons couverts avec du gant de toilette. Ce procédé devra atténuer l’enflure et apaiser la dent irritée. On peut aussi effectuer quelques gargarismes avec un mélange d’eau tiède et d’une solution antalgiques.

Pour ce faire, il faut boire le liquide sans pour autant l’avaler, mais le retenir au niveau du pharynx. Ensuite, il faut créer une ébullition à ce niveau et recracher ensuite le liquide. En recrachant, il faut veiller à ce que le liquide touche la dent altérée. Toutefois, si le trouble dentaire persiste au bout de deux jours, il faut consulter un médecin.