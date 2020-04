La Salmonellose : Tout ce qu’il faut savoir

La Salmonellose est une maladie provoquée par un bacille appelé Salmonella. Ce dernier est le résultat d'une intoxication alimentaire et est à l'origine de plusieurs troubles de l'appareil digestif. Mais qu'est-ce que l'on en apprend davantage ?

Que sous-entend la salmonella ou la salmonellose ?

La Salmonella est une bactérie qu’on trouve dans les aliments contaminés ou bien les aliments insuffisamment cuits. Elle peut aussi s’en prendre aux aliments moisis ou bien non conservés durant plusieurs heures. C’est donc l’une des principales causes des intoxications alimentaires et de diverses maladies en rapport avec les troubles digestifs comme la diarrhée, les crampes abdominales, la fièvre et le ballonnement.

Dans ce sens, la salmonellose est l’ensemble de pathologies occasionné par cette bactérie et englobant différente sorte d’affections abdominales comme la fièvre typhoïde, la gastro-entérite ou la paratyphoïde. Normalement, la salmonellose peut être contractée par toutes les catégories de personnes, cependant elle s’attaque facilement aux personnes fragiles ou bien présentant des anticorps assez faibles comme les nourrissons, les personnes déprimées et les personnes âgées.

Bien que cette pathologie soit de nature bénigne, elle s’avère être néfaste et voire mortelle pour ce groupe d’individus.

Comment identifier la présence d’une Salmonella ?

La salmonellose se manifeste par quelques anomalies comme la fièvre, la diarrhée ou bien les vomissements. Chez les personnes fragiles, ces symptômes sont accompagnés d’une apathie totale et d’une déshydratation assez grave. Toutefois, ces signes sont communs avec d’autres maladies abdominales et ne permettent pas pour autant d’identifier la Salmonellose.

Dans ce cas, il faut réaliser un diagnostic pour repérer la présence du bacille de Salmonella dans l’organisme. Pour ce faire, on procède avant tout à une prise de sang. Ensuite, on étudie la quantité de germe présent dans le sang pour vérifier le degré d’infection.

On compare ensuite ces germes avec les anticorps formés récemment dans le corps de l’individu. Les résultats pourront par la suite indiquer la présence de Salmonella, démontrer à quel stade se trouvent son évolution et les traitements adéquats à choisir pour l’éradiquer.

Comment traiter la Salmonellose ?

Différents remèdes sont proposés pour se débarrasser de la Salmonella et soulager la Salmonellose par la même occasion. Toutefois, les traitements prescrits dépendent des conditions physiques de l’individu ainsi que de la gravité de la pathologie. Au cas où la maladie serait au stade initial, elle est encore considérée comme bénigne et ne nécessite que quelques antibiotiques pour être guérie.

En revanche, si elle s’aggrave et s’attaque aux autres organes vitaux comme le foie, la rate ou les intestins, on recommande des antimicrobiens. Dans ce contexte, si la Salmonellose est sur le point d’entrer dans la phase finale, le médecin suggère une réhydratation intraveineuse ainsi qu’un apport d’électrolytes.

Dans le cadre d’une hospitalisation, le malade est isolé si sa maladie entre dans une phase chronique. De cette manière, il évite de contaminer les individus sains. Toutefois, des remèdes naturels comme l’homéopathie ou la consommation de charbon actif végétal sont préconisés pour atténuer les douleurs abdominales. Cependant, ces antidotes doivent au préalable se soumettre à l’avis d’un médecin.