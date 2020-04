L’arthrite : définition, causes et symptômes

N’épargnant aucune catégorie de personne, l’arthrite est une douleur articulaire pouvant conduire plus ou moins à la paralysie d’un membre. Malgré ces brèves explications, quelle est la signification profonde de l’arthrite ?

Qu’est-ce que l’arthrite ?

L’arthrite est une affection inflammatoire chronique ou aigüe qui touche les articulations. Cette inflammation se caractérise par des lésions synoviales, osseuses et cartilagineuses. En outre, elle se traduit aussi par la douleur, la rougeur ainsi que la tuméfaction de l’articulation.

Contrairement à l’arthrose qui est une atteinte articulaire s’attaquant exclusivement aux personnes âgées de plus de 50 ans, l’arthrite peut s’en rendre à toutes les tranches d’âges, même les jeunes enfants. A ce titre, il existe la polyarthrite chronique de l’enfant qui est une atteinte des articulations au niveau des mains, des pieds et des genoux chez l’enfant.

Comment se manifeste l’arthrite et quelles sont ses conséquences ?

L’arthrite dans son ensemble se manifeste par une chaleur ressentie au niveau des articulations puis la rougeur et enfin à une poussée de lésions articulaires. Ces lésions vont ensuite laisser la place à la tuméfaction et à une enflure qui est visible au niveau cutané.

Dus à une forte sédimentation et à une leucocytose neutrophile élevée, ces enflures entraînent non seulement la production de douleur, mais aussi à d’éventuelles déformations musculaires pouvant conduire à des problèmes de coordination, à l’impotence et même à l’infirmité totale. D’ailleurs, elles provoquent des troubles de croissance chez les enfants et adolescents.

Quelles sont les causes de l’arthrite ?

Les spécialistes s’accordent à dire que cette pathologie est due à une infection virale qui peut survenir à tout moment, en fonction des conditions de vie de l’individu ainsi que de ses conditions physiques.

En outre, cette maladie est aussi provoquée par une suraugmentation du nombre de leucocytes et enclenche un mécanisme auto-immun. Ce qui pousse automatiquement le corps à s’en prendre à ses propres cellules ou tissus, en l’occurrence celles des articulations.

Dans le cas de l’arthrose, le vieillissement est l’une des raisons qui affaiblissent les articulations et les rendent incapables de fonctionner correctement. Dans certaines situations, l’affection articulaire est due à un traumatisme ou à un choc qui se sont produits dans la plus tendre enfance et qui n’ont été diagnostiqués que des mois ou des années plus tard.

Comment traiter l’arthrite ?

Jusqu’à maintenant, il n’existe pas de médicaments précis pour éradiquer totalement l’arthrite. Les seuls remèdes existants sont des médicaments visant à atténuer les symptômes de la maladie ou à empêcher l’évolution de la maladie. Au cas où la maladie s’aggraverait et que les médicaments ne font plus effet, le médecin opte pour une chirurgie de remplacement de reconstruction de l’articulation.

Toutefois, plusieurs thérapies sont proposées pour soulager le corps et l’esprit et contribuer dans la réparation des articulations altérées. Il y a par exemple la thermothérapie qui une technique visant à exposer l’articulation endolorie à la chaleur ou au froid. C’est le cas des traitements au bain thermal.

La chaleur comme le froid procure un effet relaxant et assure une excellente circulation sanguine. Ce qui a comme conséquence la guérison peu à peu de cette articulation.

La massothérapie ou bien la thérapie par le massage est aussi suggérée pour calmer les effets de l’arthrite. Toutefois, ces techniques thérapeutiques doivent être soumises à l’avis d’un médecin avant d’être mises en pratique.