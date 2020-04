L’arythmie : un trouble du rythme cardiaque

Une arythmie est une activité anormale du cœur. Elle se caractérise par le battement lent du cœur ainsi qu'un battement accéléré ou bien un battement irrégulier du myocarde. Malgré ces quelques descriptions, à quoi se définit l’arythmie ?

Comment explique-t-on le phénomène d’arythmie ?

Pour comprendre l’arythmie, il est indispensable de connaitre le processus de battement de cœur. Ce myocarde est en effet soumis à des réactions électriques qui circulent à travers ses cellules et tissus. Ce sont ces décharges qui provoquent la contraction des oreillettes et assurent le pompage de sang ainsi que son expulsion dans les autres organes vitaux.

Un tel phénomène est provoqué par le catalyseur cardiaque, qui est un composant se trouvant à l’intérieur du cœur. Au cas où ce catalyseur rencontrerait un problème, les réactions électriques peuvent s’interrompre ou se ralentir. Par conséquent, les oreillettes et les ventricules auront du mal à se contracter et finissent par ralentir, accélérer ou rendre irrégulier le rythme cardiaque.

Comment se manifeste l’arythmie ?

Les troubles arythmiques se manifestent au début de la phase par de légers étourdissements, des palpitations, une stabilité du pouls et quelques essoufflements inhabituels. Au fur et à mesure où l’anomalie se développe, ces symptômes se compliquent aussi à leurs tours.

Dans ce contexte, l’arythmie s’accompagne d’une douleur de plus en plus pénible au niveau de la poitrine, d’une perte de connaissance assez fréquente, de crises d’angoisse et même d’un état de démence suivi d’un trouble de la conscience. À l’apogée de la phase chronique, cette anomalie peut entraîner une mort subite.

Dans quels cas l’arythmie survient-elle ?

Bien que l’arythmie puisse arriver à n’importe qui, il existe des personnes à risques comme les personnes obèses et en surpoids. Dans ce cadre, les graisses qui s’accumulent dans le corps bloquent tous les orifices aériens et empêchent l’oxygène de pénétrer dans le cœur. Ce qui a occasionné le dysfonctionnement du stimulateur cardiaque et le dérèglement de la contraction des oreillettes et ventricules. D’où une activité anormale du myocarde.

Les personnes atteintes d’une anomalie génétique comme les personnes atopiques, les diabétiques et même les porteurs de syndrome ne sont pas non plus épargnés par cette pathologie. Par ailleurs, les personnes âgées, les toxicomanes et même les individus atteints d’une démence ou d’un trouble de personnalité comme la maladie bipolaire peuvent contracter cette anomalie. Ceci est possible du fait qu’il présente une hypertension très élevée.

Comment soigner l’arythmie ?

L’arythmie peut être traitée à l’aide de médicaments variés pouvant rétablir le rythme cardiaque normal. Il s’agit dans la plupart des cas, des bêtabloquants ou inhibiteurs calciques qui consistent à arrêter les palpitations et ralentir le rythme cardiaque brusque.

Il existe aussi les anthirythmisants qui visent à régulariser les activités cardiaques et à accélérer le rythme un peu lent du cœur. Enfin, il y a les anticoagulants qui ont pour objectif d’anticiper la création de caillots sanguins ainsi que la formation d’autres maladies.

En outre, l’arythmie peut se soigner grâce à des appareils catalyseurs comme le stimulateur cardiaque ou le défibrillateur. En se plaçant sur la zone proche du cœur, ces dispositifs visent à le régénérer les activités de l’organe en déclenchant les impulsions électriques qui l’animent.