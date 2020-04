Le glaucome: les caractéristiques et les traitements

Le glaucome est l'un des troubles oculaires les plus à craindre. Caractérisée par un dérèglement de l'humeur aqueuse qui est une sorte de liquide irriguant l'orbite, cette maladie provoque des répercussions graves comme une douleur oculaire à son paroxysme.

Qu’est-ce qu’on entend par glaucome ?

Le glaucome est un trouble oculaire caractérisé par l’altération du nerf optique. En outre, il existe deux variantes principales du glaucome: le glaucome à angle fermé et le glaucome à angle ouvert. Le glaucome à angle ouvert est le plus bénin des deux.

Cependant, il se traduit par une diminution du liquide appelé humeur aqueuse qui irrigue l’angle se situant entre l’iris et la cornée et provoque une baisse du champ visuel. En revanche, le glaucome à angle ouvert qui est le plus grave entraine le blocage de ce même liquide.

Par conséquent, il entraîne à l’expulsion du liquide à l’extérieur des yeux et se présente sous forme d’écoulement. Dans les deux cas de glaucome, on constate un endommagement du nerf optique.

Comment le glaucome apparaît-il ?

Les symptômes varient du type de glaucome. Le glaucome à angle ouvert ne présente pas de symptômes avant 10 à 20 ans. Le patient sera donc considéré comme un porteur sain.

Ensuite, sa vue commencera à s’embrouiller petit à petit. Par la même occasion, il ressentira de fortes douleurs oculaires ainsi que des maux de tête terribles. Tout ceci, avant de contracter une cécité totale.

En ce qui concerne le glaucome à angle fermé, le malade ressent des brûlures au sein des yeux. Ces yeux rougis de jour en jour. Par ailleurs, sa vision devient spontanément floue. En se dégradant, cette maladie s’accompagne de nausées et des vomissements.

Quels sont les impacts du glaucome ?

Contrairement à l’uvéite, ce trouble est le plus fréquent chez les personnes âgées, les personnes de couleurs et enfin les individus souffrant de diabète, d’hypertension et de problème oculaire comme la myopie.

Cependant, il provoque la cécité et peut conduire à ma mutilation du champ visuel et de la vision périphérique. Dans ce contexte, l’uvée ou bien l’orbite sera retirée pour assurer la guérison du patient.

Les vomissements peuvent entraîner un affaiblissement chez le malade et même la fatigue générale. Les maux de tête et le trouble oculaire sévère mettent le malade dans un état hallucinatoire et provoque des pertes de conscience.

Étroitement liés au cerveau, les troubles visuels impactent sur les tissus cérébraux et entrainent diverses pathologies en rapport avec le cerveau comme l’AVC.

Comment soigner le glaucome ?

Pour traiter le glaucome le plus rapidement possible, l’ophtalmologue procède à la guérison au laser. Pour ce faire, il va tenter de percer l’iris pour permettre à l’humeur aqueuse d’irriguer à nouveau vers le trabuculum. De cette manière, la pression intraoculaire baissera et l’inflammation disparaîtra peu à peu.

Cette méthode est cependant recourue lorsque les médicaments comme les collyres ne sont plus efficaces. Au cas où la maladie ne serait pas encore à un stade avancé, le spécialiste prescrit des remèdes à administrer sur l’uvée comme les bêtas-bloquants, les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique et les analogues prostaglandines.

Se présentant sous forme de liquide, ces substances ont pour but de réduire voire arrêter la formation de l’humeur aqueuse et diminuer la pression intraoculaire.