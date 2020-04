Le saignement du nez : qu’est-ce qu’il y a à savoir ?

À un moment donné, il arrive qu'un individu saigne du nez spontanément et sans raison apparente. Ambigu, ce trouble s'avère être bénigne mais peut aussi s'aggraver si on ne la traite pas à temps. Comment s'explique ce phénomène et à quoi il est dû ?

Comment se manifeste le saignement de nez ?

Connu sous le nom d’épistaxis, le saignement de nez se traduit par une rupture de vaisseaux sanguins au niveau de la fosse nasale et s’accompagne donc d’hémorragie qui coule des narines. Un tel traumatisme peut se produire à tout moment et à n’importe qui étant plus ou moins dans un état de choc corporel ou psychologique.

Toutefois, ce phénomène est le plus fréquent chez les enfants de 2 à 10 ans ainsi que les personnes âgées de 50 à 80 ans. Cette anomalie peut aussi survenir chez les femmes enceintes durant les premiers mois de grossesse et les personnes atteintes d’un trouble neurologique comme les épileptiques ou les individus souffrants d’AVC. En dehors des saignements résultant d’un choc grave ou d’un accident, l’épistaxis est indolore. Cependant, il s’accompagne de quelques maux de tête.

Quelles sont les causes principales du saignement de nez ?

Plusieurs facteurs sont à l’origine du saignement de nez. Bien que le choc direct ou le traumatisme soit le plus connu de tous, l’une des raisons principales de l’épistaxis est la sècheresse de l’air. Le manque ou l’absence d’humidité des membranes assèche la cavité nasale et provoque des entailles ou fissures dans cette partie. D’où l’éclatement des vaisseaux sanguins et la création d’hémorragie. L’hypertension artérielle est aussi une cause majeure du saignement nasal.

Les palpitations et les complications cardiaques créent un dérèglement au sein des tissus cérébraux. Par conséquent, ce processus s’en prend aux cellules des organes liés étroitement au cerveau comme les yeux, la bouche et le nez et peut engendrer des éclatements de tissus ou de vaisseaux sanguins dans ces zones. Dans ce contexte, ce mécanisme provoque l’épistaxis. Par ailleurs, l’application d’un médicament à usage nasal, mais de nature agressif occasionne aussi le saignement de nez.

Quels sont les gestes qui sauvent ?

Quand le saignement de nez survient, il faut éviter de s’allonger ou bien d’incliner la tête en arrière. En effet, cette position complique l’arrêt du saignement et ne favorise pas la formation de caillot au niveau de la cavité nasale. Dans une telle situation, il faut pencher la tête en avant, se mettre debout, étendre un bras vers le haut tandis que les deux doigts de l’autre bras presseront les bouts de l’autre narine.

Ce geste est à répéter toutes les cinq minutes jusqu’à ce que l’hémorragie stoppe. Si c’est nécessaire, il faut humidifier le front pour assurer la coagulation au niveau du nez et stopper l’écoulement. De même, il est important de se mettre dans un endroit frais pour apporter un peu d’humidité à la cavité nasale lésée et arrêter l’hémorragie. Si le saignement est abondant et persiste au bout de vingt minutes, le malade doit aller voir un médecin. En chemin, il doit couvrir son nez avec du mouchoir propre pour retenir le flux sanguin.