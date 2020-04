Le ver solitaire : Qu’est-ce que c’est ?

Connu aussi sous le nom de ténia, le ver solitaire est l'un des parasites intestinaux les plus néfastes au monde. En se formant au sein de l'abdomen, il n'a pas fini de causer des dégâts.

À quoi ressemble le ver solitaire ?

Avant tout, il s’agit d’un ver parasite qui infeste l’intestin grêle et peut provoquer des douleurs insupportables dans cet endroit du corps. C’est une vermine hermaphrodite, de forme plate et dont la taille est composée d’anneaux ou de segments rectangulaires.

En outre, c’est à l’intérieur de chaque anneau que logent les œufs et les larves. Par ailleurs, ce ver mesure au maximum 10 m de long une fois étant adulte et peut vivre de 30 jusqu’à 40 ans. À partir de trois mois, le ver solitaire peut se reproduire et libérer ses œufs dans les selles ou les vomissements.

Comment le ver solitaire s’infiltre-t-il dans l’organisme ?

Il est important de rappeler qu’il existe trois sortes de ver solitaire ou de tenia: l’hymenolepis nana, dont la contamination se fait au contact d’un agent avec les œufs de cette vermine.

Ainsi, il est possible de laisser l’accès à ce ver solitaire lorsqu’on touche à un quelconque élément contenant ses œufs. En outre, il existe le tenia saginata qui se transmet à l’homme par la viande bovine.

Par ailleurs, le tenia solium s’attrape par l’ingestion de viande porcine. Ces deux aspects de ténia s’incrustent au sein des muscles ou des articulations des porcs ou bœufs, y déposent leurs œufs et y forment par conséquent des kystes. Si leurs viandes ne sont pas assez cuites, les vers risquent de contaminer l’individu au moment de l’ingestion.

Comment reconnaitre la présence d’un ver solitaire dans le corps ?

Une fois installé dans l’organisme, le ver solitaire ne tarde jamais à faire part de sa présence. En effet, il ne tarde jamais à expulser ses anneaux ressemblant à des pâtes alimentaires par les voies anales.

Ainsi, ces anneaux peuvent être présents dans les selles, les sous-vêtements et même sous la douche. Par ailleurs, il peut se manifester par des maux de tête très grave ou même des crises d’épilepsie en raison des vers incrustant le cerveau.

Tel est le cas du tenia solium qui est réputé pour provoquer la cysticercose. Toutefois, d’autres symptômes accompagnent la présence de ce parasite comme les douleurs abdominales, les troubles de l’appétit, les démangeaisons et fatigue.

Quels sont les traitements contre le ver solitaire ?

Il existe plusieurs méthodes pour se débarrasser du ver solitaire. Parmi elles figure le traitement au nicolosamide et praziquantel. Ces antiparasitaires aident à éradiquer les ténias présents dans le corps et à les évacuer dans les selles.

Dans les situations extrêmes, on recourt à la chirurgie pour enlever ces vers de leurs habitats. Tel est le cas avec l’échinococcose. La phytothérapie nettoie aussi le corps de la présence des vers solitaires.

Dans ce contexte, certains spécialistes proposent pendant plusieurs jours une diète de fruits riches en acides comme la pomme, la prune et le raisin. Les composants de ces fruits permettent d’affamer les parasites ensuite de les tuer avant de les expulser dans les selles.