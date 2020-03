L’électrocardiogramme : C’est quoi ?

Élément incontournable de la cardiologie, l'électrocardiogramme suscite beaucoup d’intérêt depuis sa création et soulève même diverses questions. Plusieurs de ces questions concernent la définition réelle de l'électrocardiogramme.

Qu’est-ce que l’électrocardiogramme ?

L’électrocardiogramme est l’ensemble de procédés consistant à analyser le rythme cardiaque d’un individu en vue de tester la santé de son cœur et d’identifier d’éventuelles anomalies cardiaques. C’est un processus visant à suivre les activités du cœur grâce à des micro-éléments insérés sur la peau et traversant les cellules ainsi que les tissus cutanés. Un tel mécanisme va permettre d’évaluer la pression du sang sur le cœur.

C’est cette pression qui créera ensuite des contractions musculaires au niveau de cet organe et occasionnera les palpitations. En outre, ces battements seront captés par des ondes qui envoleront des signaux vers l’appareil responsable de l’électrocardiogramme : l’électrocardiogramme. Dans le cadre des traitements de pathologies, le mécanisme qui est électrocardiogramme contribue à la guérison de quelques maladies à savoir l’infarctus, la tachycardie et la brachychardie.

Comment fonctionne l’électrocardiogramme ?

L’électrocardiogramme s’effectue à l’aide d’un appareil appelé électrocardiographe. C’est un dispositif servant à mesurer chaque rythme cardiaque grâce à ses six supports appelés électrodes. Ressemblant à des câbles branchés, ces électrodes seront collées à la peau du patient à l’aide d’un gel spécial et se repartiront sur les zones du pouls à savoir les poignets, sur la gorge, les tempes, les chevilles et le thorax. Pour faciliter le processus de repérage de battement, le patient se met en position allongée sur le dos et reste immobile le temps qu’on le diagnostique.

D’ailleurs, l’examen l’électrocardiographe dure entre 5 à 10 minutes. En outre, chaque battement capté s’affichera en forme d’alternance sur l’écran de l’appareil et sera par la même occasion retranscrit sur un papier. Par ailleurs, c’est la variation des alternances qui indiquera la santé du cœur. En tant que simple pratique, l’électrocardiogramme ne nécessite pas de préparation particulière de la part du patient. Toutefois, il est déconseillé de fumer ou de consommer de l’excitant de peur que les battements ne soient pas nettement détectés.

Dans quel cas recourir à l’électrocardiogramme ?

À tout moment, il est possible d’effectuer un examen à l’électrocardiographe dans la mesure où l’on souhaite surveiller la santé de son cœur. Toutefois, si l’individu ressent quelques malaises ou complications comme des douleurs thoraciques, il va falloir agir sans plus attendre. Ils peuvent s’agir d’éventuels symptômes liés à une pathologie cardiaque. L’électrocardiogramme permettra dans ce contexte d’anticiper les répercussions de cette anomalie ainsi que l’avènement d’une maladie cardiaque.

Dans certains cas, si on va effectuer une activité exigeant beaucoup d’effort physique comme un exercice de fitness, il est indispensable de faire examiner son cœur. De cette manière, on peut facilement imposer ses limites. Il en est de même si l’on doit subir prochainement une intervention chirurgicale. Ce procédé vous aidera à prévenir des effets secondaires de la chirurgie sur votre myocarde. Pour le cas des femmes enceintes, il leur est indispensable d’effectuer un électrocardiogramme pour connaître l’état de santé de leurs cœurs ainsi que de leurs fœtus.