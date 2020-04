Les calculs rénaux ou la lithiase rénale : de quoi s’agit-il ?

Se traduisant par un fardeau qui pèse au niveau des reins, les calculs rénaux provoquent des douleurs insupportables à la partie lombaire et engendrent d’autres répercussions. Mais qu’est-ce-que l’on entend par calculs rénaux ?

Que sous-entend le terme « calculs rénaux » ?

Communément surnommé ” pierres aux reins”, les calculs rénaux sont des corps solides apparentés à des cailloux ou cristaux qui se forment à l’intérieur des reins et empêchent le jaillissement de l’urine de cet organe vers la vessie.

Dans ce contexte, la lithiase est une maladie rénale traduisant par la présence de ces matières solides au niveau des reins, ce qui engendre des douleurs insupportables au niveau de cet organe ainsi que de l’abdomen.

Cette pathologie survient dans la plupart des cas à la moitié de la quarantaine et touche fréquemment les hommes.

Quels sont les causes des calculs rénaux ?

D’après de nombreux spécialistes, les calculs rénaux ou bien la lithiase rénale résultent à la fois d’une faible consommation d’eau par l’individu et d’une alimentation déséquilibrée, c’est-à-dire trop riche en protéines, graisse et sucre.

Par conséquent, ce processus entraîne une forte concentration d’acides et de sels minéraux dans l’urine. Ce qui aboutit à la cristallisation des sels et la formation d’un bloc de matière solide au niveau des reins.

Toutefois, certains chercheurs considèrent les infections ou la consommation excessive de médicaments étant l’une des origines de la lithiase. D’autres affirment que cette pathologie émane d’une malformation des voies urinaires.

Comment reconnaître la présence de calcul rénal au sein de l’organisme ?

La lithiase est une maladie asymptotique et indolore. Dans ce cas, le malade peut porter ces cristaux en eux sans le savoir. Les calculs rénaux commencent à se ressentir lorsque les cailloux s’expulsent du rein et tombent dans le conduit urinaire qui relie la vessie au rein.

À ce moment, les cristaux bloquent l’écoulement de l’urine et occasionnent des douleurs très fortes au niveau de la partie latérale du ventre ainsi que du pubis. Dans le jargon scientifique, on les appelle douleurs de la colique néphrétique.

En outre, les urines deviennent de plus en plus foncées et même sanguinolentes. Par ailleurs, cette pathologie est suivie de quelques symptômes généraux comme un excès de fièvre, une fatigue et une perte d’appétit

Comment traiter les calculs rénaux ?

Pour atténuer les douleurs au sein de la partie latérale du ventre et se débarrasser des calculs rénaux par la même occasion, le médecin prescrit un antalgique comme le paracétamol ou bien un anti-inflammatoire.

Toutefois, si ces antidotes n’ont aucun effet, le spécialiste procèdera à la chirurgie. Pour ce faire, il étudie la dimension des calculs à l’aide d’un diagnostic avant de choisir la technique chirurgicale adéquate.

Comment prévenir les calculs rénaux ?

Pour éviter l’apparition des cristaux de reins, il est indispensable de boire une gorgée d’eau minérale fréquemment. Il faut davantage consommer le maximum d’aliments riche en fibre comme les fruits et légumes et manger de moins en moins de produits gras et sucrés.

De tels gestes évitent la concentration de sels minéraux et donc la formation de calculs au niveau des reins. Par ailleurs, les activités physiques et sportives permettent d’évacuer les toxines présentes dans le corps et diluent l’urine. Dans ce contexte, on évite l’élaboration des cailloux de reins.