Les symptômes et les traitements du mal de gorge

Contracter un mal de gorge n'est jamais une partie de plaisir. Quand ce phénomène survient, c'est le traumatisme total : l'individu devient quasi-aphone, a du mal à avaler quelque chose et tousse fréquemment. Mais comment s'explique cette anomalie ?

Que signifie le mal de gorge ?

Le mal de gorge ou angine est une douleur atroce qu’un individu ressent au niveau des amygdales, du pharynx, du larynx et même de la trachée. C’est l’ensemble de ces troubles qui empêche le malade de bien articuler, de manger ou boire et même de respirer par la bouche. À ce titre, cette pathologie est divisée en trois catégories distinctes.

En premier lieu, il y’ a les amygdalites qui sont une inflammation des environs des amygdales et dont la douleur entraîne des difficultés à déglutir. Cette altération peut même répercuter sur les oreilles et provoquer éventuellement des otites. Les pharyngites, qui sont une inflammation du pharynx et des systèmes nasales et entravent les voies respiratoires. Enfin, il existe l’épiglottite qui est un trouble de l’épiglotte ou de la petite langue situé au fond de la cavité buccale.

Comment se manifeste le mal de gorge ?

Le mal de gorge commence toujours par une sensation d’assèchement que l’individu ressent fréquemment au niveau de la gorge. Il est accompagné d’une difficulté à parler, à avaler et à respirer chez le malade. Dans ce contexte, on remarque que la voix de la personne se modifie peu à peu et qu’il tousse continuellement pendant plus d’une semaine.

Sa toux peut être sèche ou grasse et est suivie d’une salive assez visqueuse. Au fur et à mesure où la pathologie évolue, on remarque que le malade présente un excès de fièvre, à plus de 38 degrés, une fatigue générale et même une raideur complète au niveau du cou. Dans ce sens, l’agent pathogène souffre de torticolis. En outre, il arrive que la toux de la victime crache soit mélangée avec du crachat sanguinolent.

Quelles sont les origines du mal de gorge ?

Dans la plupart des cas, le mal de gorge est dû à une réaction allergique. Il n’est pas rare que les personnes atopiques et asthmatiques présentent cette inflammation. Cette angine est aussi provoquée par la déshydratation du corps. Ce mécanisme engendre en effet un assèchement au niveau des voies respiratoires et entraîne une remontée d’acide. Ce qui a comme conséquence la création de mucus conduisant au mal de gorge.

La consommation de drogue, de tabac et de cigare occasionne des problèmes au niveau des voies respiratoires et altère le pharynx et larynx. Aussi bizarre que cela puisse être, le fait de dormir la bouche ouverte est l’une des causes du mal de gorge. Laisser ouvrir sa bouche pendant une période assez longue comme le sommeil favorise l’entrée des micro-bactéries qui peut être responsable de l’angine.

Comment traiter le mal de gorge ?

Pour faire disparaître le mal de gorge, il n’y a rien de mieux que les remèdes traditionnels. Il existe par exemple le miel qui possède des propriétés antitussives. Ainsi, il suffit d’ajouter quelques cuillerées à café de cet élément dans une boisson très chaude ou dans une infusion et de le boire immédiatement. La chaleur émanant de la boisson soulage peu à peu la douleur.

L’une des méthodes les plus réussies pour se débarrasser de l’angine est le gargarisme à l’eau salée. Pour ce faire, il faut laisser s’évaporer quelques cuillerées à café de sel dans de l’eau chaude. Il faut ensuite boire le mélange sans l’avaler pour autant, mais plutôt le retenir au niveau du pharynx et d’y créer une sorte ébullition. Après l’ébullition, il faut recracher le liquide et recommencer le même procédé pendant 5 minutes.