L’hystéroscopie : rôles et mode opératoire

Lors d’une visite chez le gynécologue, l’examen à l’hystéroscopie est souvent prescrit aux pour voir et comprendre ce qui se passe à l’intérieur de l’utérus. Mais, qu’est-ce qu’on entend par hystéroscopie ?

À quoi consiste l’hystéroscopie ?

L’hystéroscopie permet non seulement d’examiner forme de l’utérus, mais aussi de vérifier son état. Dans le cadre d’une détection d’anomalies, ce mécanisme aide à prélever des microéchantillons de la cavité utérine afin de les soumettre à des examens en laboratoire.

Dans ce contexte, elle sert à repérer une malformation ou tumeur au sein de l’utérus et permet d’anticiper la formation d’une pathologie néfaste comme le cancer. En outre, l’hystéroscopie facilite les soins et traitements ainsi que la réalisation chirurgie dans la cavité utérine comme le cas du curetage.

Bien que cette méthode soit recommandée à toutes les femmes, elle est surtout préconisée aux femmes stériles ou ayant subi des fausses couches répétées.

Qu’est-ce que l’hytérocopie ?

L’Hystéroscopie est l’ensemble d’examens gynécologiques visant à explorer l’intérieur de l’utérus incluant le canal cervical, la cavité utérine et même les racines des trompes pour des raisons médicales.

Réalisée à l’aide d’un appareil appelé hystéroscopie ou endoscope, cette méthode est divisée en deux aspects : l’hystéroscopie diagnostique et l’hystéroscopie opératoire.

L’hystéroscopie diagnostique a pour but d’examiner la forme de la cavité utérine et d’identifier d’éventuelles anomalies. En revanche, l’hystéroscopie opératoire permet de traiter des lésions ou pathologies survenant sein de l’utérus.

Pour ce faire, le spécialiste va tenter d’introduire dans l’organe génital féminin, un après l’autre l’endoscope ainsi qu’un outil chirurgical afin de réparer l’anomalie.

Quelles sont les précautions à prendre avant une séance d’hystéroscopie ?

Après avoir suivi un examen d’hystéroscopie, il est recommandé de bien se reposer. Le repos permet non seulement au corps, mais aussi au vagin de reprendre son état initial après le passage de l’endoscope.

Il est aussi indispensable de s’abstenir de tout acte sexuel pendant un temps déterminé, le temps pour permettre à l’organe génital de se remettre du diagnostic à l’hystéroscopie.

En cas de règles, il faut éviter à tout prix d’utiliser des tampons de peur qu’elles irritent les entailles laissées par l’hytéroscope. Les douches vaginales ou bien les toilettes intimes sont aussi à bannir tant que les blessures ne se soient pas cicatrisées.

Au cas où la personne ressentirait des douleurs au niveau de la partie génitale, du thorax ou des membres inférieures, il est nécessaire de consulter un gynécologue le plus tôt que possible.

Comment se passe une séance d’hystéroscopie ?

L’hystéroscopie est réalisée par un gynéco-obstétricien. L’usage d’anesthésie varie du type d’hystéroscopie demandé par la personne. Si cette dernière effectue une hystéroscopie opératoire, le spécialiste lui injecte une anesthésie générale étant donné que ce test paraît plus douloureux.

En revanche, si elle opte pour une hystéroscopie diagnostique, l’anesthésie ne lui est pas nécessaire. L’examen doit se passer en dehors de la période des menstrues pour permettre à la cavité utérine d’être bien explorée dans le moindre détail. Au moment de l’examen, la patiente se mettra dans une position allongée et écarte le maximum possible les jambes.

Après lui avoir désinfecté le col de l’utérus, le médecin introduit l’hystéroscopie dans l’orifice du col de l’utérus et enfonce peu à peu l’appareil au fond de la cavité utérine pour permettre d’explorer davantage la cavité. En même temps, le médecin envoie un sérum physiologique pour rendre les parois plus visibles à l’image.