Pervers narcissique : un manipulateur néfaste

Avoir un pervers narcissique parmi ses relations est l’un des pires fléaux qui puissent arriver à une personne. Avec un tel individu dans son entourage, on devient une marionnette vivante et on se laisse totalement et facilement mener par le bout du nez.

Qu’est-ce qu’un pervers narcissique ?

Un pervers narcissique est non seulement une personne fausse, mais aussi un maître en l’art de tromper et surtout de manipuler les gens à sa guise. C’est une personne capable de feindre ce qu’il n’est pas pour piéger ses victimes et exploiter leurs situations et même leurs personnalités à son propre intérêt.

Manipulateur invétéré et sans scrupule, cet individu abuse de l’affection ou de l’intérêt que son entourage porte à son égard et tire profit de ces affinités pour des intentions malveillantes. Ne supportant pas les reproches et les critiques, cette personne est capable de retourner les opinions négatives que les gens ont de lui contre eux-mêmes.

Dans le cadre médical, un pervers narcissique est décrit comme une personne mentalement atteinte et présentant des troubles de personnalité, ce qui la pousse à adopter des comportements factices devant une situation pour en tirer des avantages malsains.

Qui sont les pervers narcissiques ?

N’importe qui dans l’entourage peut devenir un pervers narcissique, à l’instant où il commence à manipuler la situation, les sentiments et même les émotions de sa victime à ses fins personnelles. Il peut s’agir d’un ami, d’un membre de la famille, d’un partenaire amoureux et même d’un collègue de classe ou de travail.

Ce genre d’individu est reconnaissable grâce à l’une des caractéristiques suivantes. Il connait les attentes de sa victime, la séduite avec des belles paroles ou des actions assez chaleureuses, il feint d’être l’ami idéal ou le partenaire dont sa victime souhaite puis montre son vrai visage. C’est-à-dire son côté authentiquement obscur. Son but est de rendre la personne totalement attachée à lui pour ensuite l’abandonner facilement.

Par la suite, il devient de plus en plus distant et change fréquemment d’opinion tandis que l’échange avec lui devient de plus en plus flou. D’ailleurs, il éprouve un plaisir sadique en voyant sa victime se tracasser à cause de lui. Il est impératif pour lui qu’on lui obéisse. En revanche, il est indifférent aux besoins, attentes et opinions de sa victime.

En outre, il ment très souvent et n’éprouve aucun remord à le faire peu importe l’ampleur du mensonge. Enfin, il est incapable de reconnaître la moindre de ses erreurs et réussi toujours à faire culpabiliser ses accusés.

Comment se mettre à l’abri d’un pervers narcissique ?

La meilleure façon pour se protéger des pervers narcissiques est de s’armer de confiance en soi et d’estime de soi. En effet, il est important de travailler régulièrement son amour de soi pour ne pas tomber dans le piège de ses personnes sadiques. Les personnes faibles ayant peu d’égard envers elles-mêmes et ne connaissant pas leurs valeurs ont tendance à attiser l’appétit des pervers narcissiques. À tout moment, il faut éviter à tout de montrer un signe de faiblesses ne serait ce qu’une larme ou bien un stress. Pour arriver à s’aimer soi-même, il faut revisionner dans l’esprit les qualités et les compétences qu’on a. Le fait d’avoir ces deux éléments démontre qu’on a de la valeur. Peu importe ce que les gens disent de soi, il faut ancrer dans l’esprit que par les compétences que l’on a, on est une perle rare. Il ne faut jamais négliger les opinions qu’on émet qu’elles soient positives ou négatives. Exprimer ses idées est un signe de force et permet d’être hors d’atteinte d’un pervers narcissique.