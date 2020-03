Quand est-ce qu’une colostomie est nécessaire ?

Une colostomie peut être nécessaire si, à la suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un problème de votre système digestif, vous ne pouvez pas faire passer les selles dans votre anus.

Vous avez peut-être une colostomie à traiter :

Une colostomie est souvent pratiquée après l’ablation d’une partie du côlon et lorsque l’intestin ne peut plus être réuni. Cette intervention peut être temporaire et suivie d’une autre opération pour inverser la colostomie à une date ultérieure, ou elle peut être permanente.

Comment se pratique une colostomie ?

Une colostomie est pratiquée sous anesthésie générale, en utilisant soit :

la chirurgie ouverte (laparotomie) : lorsqu’une longue incision est pratiquée dans le ventre pour accéder au côlon, ou

laparoscopique (chirurgie en trou de serrure), où le chirurgien fait plusieurs petites incisions et utilise une minuscule caméra et des instruments chirurgicaux pour accéder au côlon.

En général, la chirurgie en trou de serrure est l’option préférée parce que la récupération est plus rapide et le risque de complications est moindre. Il existe deux principaux types de colostomie : une colostomie en boucle et une colostomie terminale. La technique spécifique utilisée dépendra de votre situation. Une colostomie en boucle est souvent utilisée si la colostomie est temporaire car elle est plus facile à inverser.

La colostomie en boucle

Dans une colostomie à anse, une anse de côlon est retirée par une coupure dans votre ventre. La boucle est ouverte et cousue à votre peau pour former une ouverture appelée stomie. La stomie a deux ouvertures qui sont rapprochées l’une de l’autre.

L’un est relié à la partie fonctionnelle de votre intestin, où les déchets quittent votre corps après l’opération. L’autre ouverture est reliée à la partie “inactive” de l’intestin, menant au rectum. Dans certains cas, un dispositif de soutien (une tige ou un pont) peut être utilisé pour maintenir la boucle du côlon en place pendant sa cicatrisation. On l’enlève généralement après quelques jours.

La colostomie terminale

Dans le cas d’une colostomie terminale, une extrémité du côlon est retirée par une coupure dans le ventre et cousue sur la peau pour créer une stomie. Une colostomie terminale est souvent permanente, mais des colostomies terminales temporaires sont parfois utilisées en cas d’urgence pour traiter les obstructions intestinales, les blessures au côlon ou le cancer de l’intestin.

La stomie

La position de la stomie dépend de la section de votre côlon qui est déviée, mais elle se trouve habituellement du côté gauche de votre ventre, sous votre taille. Si l’opération est planifiée à l’avance, vous rencontrerez une infirmière spécialisée en stomie pour discuter du positionnement de celle-ci. La stomie sera rouge et humide et peut saigner légèrement, surtout au début, ce qui est normal. Cela ne devrait pas être douloureux car il n’a pas de nerf. Les stomies peuvent varier en forme et en taille, certaines sont assez plates, tandis que d’autres dépassent légèrement.

Se remettre d’une colostomie

Après une colostomie, vous devrez vous rétablir à l’hôpital pendant quelques jours. Vous avez peut-être :

une perfusion dans votre veine pour fournir des fluides,

un cathéter pour drainer l’urine de votre vessie,

un masque à oxygène pour vous aider à respirer.

Un sac de colostomie transparent sera placé sur la stomie afin qu’elle puisse être facilement surveillée et drainée. Le premier sac est souvent assez grand. Il sera généralement remplacé par un sac plus petit avant que vous ne rentriez chez vous.

L’Infirmière stomathérapeute

Pendant votre convalescence à l’hôpital, une infirmière vous montrera comment prendre soin de votre stomie, notamment comment vider et changer le sac. L’infirmière vous apprendra comment garder votre stomie et la peau environnante propres et sans irritation, et vous donnera des conseils pour prévenir les infections.

Elles vous expliqueront également les différents types d’équipement disponibles et comment vous procurer de nouvelles fournitures. Lorsque vous quittez l’hôpital, une infirmière stomathérapeute locale vous rendra visite à la maison ou vous demandera peut-être de vous rendre dans une clinique de soins pour stomisés.

Vous rentrez chez vous

La plupart des gens vont assez bien pour quitter l’hôpital 3 à 10 jours après avoir subi une colostomie. Une fois à la maison, évitez les activités fatigantes qui pourraient mettre votre abdomen à rude épreuve, comme soulever des objets lourds.

Votre infirmière stomathérapeute vous indiquera quand vous pourrez reprendre vos activités normales. Au cours des premières semaines suivant votre opération, il se peut que vous ayez plus de vent que d’habitude et que votre stomie s’écoule. Cela devrait commencer à s’améliorer à mesure que votre intestin se remet des effets de l’opération.

Vivre avec une colostomie

L’adaptation à la vie avec une colostomie peut être difficile, mais la plupart des gens s’y habituent avec le temps. Vous craignez peut-être que vos activités quotidiennes soient restreintes et que d’autres personnes remarquent que vous portez un sac de colostomie.

L’équipement moderne de colostomie est discret et sécuritaire, et vous devriez être en mesure de faire la plupart des activités que vous aimiez auparavant sans ressentir les symptômes qui ont rendu la colostomie nécessaire en premier lieu.

Votre infirmière stomathérapeute spécialisée sera en mesure de vous offrir un soutien et des conseils supplémentaires pour vous aider à vous adapter à la vie avec une colostomie.