Quels sont les symptômes de la gastro-entérite ?

La gastro-entérite est une pathologie abdominale se traduisant en général par de terribles maux de ventre et de tête. Étant une maladie ambigüe, elle peut être à la fois bénigne et mortelle en fonction de la rapidité de son traitement. Mais qu'est-ce que c'est ?

La gastro-entérite en bref

La gastro-entérite est une altération de l’appareil digestif qui se caractérise par des crampes, des nausées et même de la diarrhée. S’attaquant à la fois aux adultes et aux enfants, ce trouble digestif est dû d’innombrables bacilles et dont les plus néfastes sont : le norovirus qui est responsable de l’inflammation digestive chez les adultes et le rotavirus qui provoque des pathologies digestives aux enfants. Bien que la gastro-entérite soit de courte durée (trois jours au maximum), la gastro-entérite reste une maladie contagieuse. D’ailleurs, elle se transmet par l’haleine, la transpiration et le crachat émanant de la personne infectée.

Quelles sont les causes de la gastro-entérite ?

Hormis l’exposition à des objets infectés ou bien le contact direct avec la personne malade, de nombreux facteurs sont à l’origine de la gastro-entérite. Parmi eux figure l’intoxication alimentaire. D’après les spécialistes, le breuvage d’eau contaminée favorise l’accès à la bactérie Shigella et E Coli et provoque des diarrhées douloureuses. Ce phénomène est surtout fréquent dans les zones rencontrant des problèmes d’assainissements ainsi qu’une mauvaise condition d’hygiène. Ce type de bacille est aussi présent chez les produits périmés et les aliments insuffisamment cuits. En outre, la consommation d’œufs, d’huîtres assez fraiches et de poissons crus facilite l’entrée du bacille Vibrio vulnificus et engendre des fortes nausées en plus d’un mal de ventre insupportable.

Manifestation de la gastro-entérite

Une fois s’être exposé aux facteurs de la gastro-entérite, l’individu ne tarde pas à présenter les signes suivants. Il présentera avant tout un excès de fièvre et de température (38° et plus). Il aura de moins en moins de l’appétit et sera fréquemment fatigué. En outre, le contaminé aura un fort mal de tête accompagné de nausées et des crampes abdominales aigues. Quelques diarrhées feront leurs apparitions. À l’apogée de la maladie, les symptômes s’aggravent. En effet, on constate une forte déshydratation chez le malade. Sa peau et sa bouche s’assèchent brusquement. Il a de moins en moins envie d’uriner et ses yeux deviennent très creux. Ses urines sont plus foncées que d’habitude. Enfin, il s’évanouit ou tombe brusquement sans raison apparente.

Traitement de la gastro-entérite

Quand les symptômes de la gastro-entérite surgissent, le principal remède est avant tout la réhydratation. En cas de vomissements ou de diarrhée, il est important de boire de l’eau angélisée ou une bonne tisane. Ces infusions évacuent les toxines et rétablissent l’électrolyte évacué lors des troubles. Toutefois, il faut attendre 30 à 40 minutes avant de prendre une gorgée. De même, le malade doit veiller à prendre une cuillère à soupe du liquide toutes les 10 minutes. Par ailleurs, la consommation d’yaourt nature ainsi qu’une purée de carotte mélangée à du riz est réputée pour rétablir la flore intestinale. Pour accélérer le processus de guérison, il est toutefois recommandé de consulter un médecin le plus tôt que possible.