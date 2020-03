Qu’est-ce-que l’échographie pelvienne ?

Lors d'une visite chez le médecin, l'échographie pelvienne est souvent prescrite pour évaluer l'état d'un organe et identifier les éventuelles pathologies. Mais qu’est-ce qu’on entend réellement par échographie pelvienne ?

Définition de l’échographie pelvienne

Comme son nom l’indique, l’échographie pelvienne est un processus se penchant sur l’usage d’imagerie médicale pour visualiser l’intérieur de la vessie et des organes génitaux. Chez l’homme, cette méthode aide à explorer la vessie et la prostate. Tandis que chez la femme, cette technique permet de voir l’état de l’utérus ainsi que des ovaires.

Associée à un doppler, ce mécanisme consiste davantage à suivre la circulation sanguine à savoir la structure des artères et des veines iliaques. De tels mécanismes sont réalisés à partir d’ondes ou d’ultrasons qui sont émis par un appareil d’échographie et parcourent les cellules et tissus afin de scanner l’organe et afficher son image sur l’écran du dispositif.

Dans quel cas recourir à l’échographie pelvienne ?

Il est possible de faire appel à l’échographie pelvienne à tout moment à tout moment pour connaître l’état de santé des organes vitaux ou bien de repérer d’éventuelles anomalies. Dans d’autres circonstances, on recourt à cette technique pour voir à quoi ressemble l’intérieur de son organe.

Toutefois si les cas suivants se présentent, il est nécessaire d’effectuer régulièrement un diagnostic à l’échographie pelvienne : en cas de douleurs pelviennes, difficultés à uriner ou bien l’apparition de saignements inexpliquée chez les femmes. Si l’individu présente des problèmes de fertilité, il est soumis à de continuels diagnostics d’échographie. Il en est de même, s’il rencontre des problèmes d’impuissances ou bien des soucis d’éjaculation, surtout chez les hommes.

Comment se passe l’échographie pelvienne ?

L’échographie pelvienne est réalisée à l’aide d’un dispositif appelé échographe. Il est composé d’un moniteur qui est similaire à un écran d’ordinateur et d’une sonde qui est un outil de scanner. C’est la sonde qui émettra les ultrasons, une fois être au contact de la peau. Elle sera d’ailleurs imprégnée de gel spécial pour affiner le rôle des ultrasons et éclaircir l’image captée et affichée sur l’écran.

Contrairement à ce que beaucoup pense, l’échographie pelvienne est indolore et de moins l’inspection sous-pubienne. Dans ce contexte, le patient se met dans une position allongée et le spécialiste lui appliquera la sonde sur le pubis. Cependant, les autres pratiques comme l’inspection endovaginale ou endorectale peuvent paraître inconfortables, car un stylet lié à l’échographe sera introduit à l’intérieur du vagin ou de l’anus de l’homme pour examiner en détail l’utérus ou la prostate.

Quelles sont les préparations à faire avant une échographie pelvienne ?

Étant une pratique simple, l’échographie pelvienne ne nécessite pas de préparation particulière. Cependant, il est indispensable de boire une grosse gorgée d’eau à deux heures avant le diagnostic. En effet, la vessie doit être assez pleine au point de donner envie d’uriner. La rétention d’eau a pour objectif d’éclaircir l’image captée lors du passage des ultrasons.

De cette manière, l’échographe pourra afficher une image très claire et nette. Pour rendre les organes plus visibles à l’écran, il est préférable de boire de l’eau pure et limpide plutôt que des boissons hygiéniques ou gazeuses. Par ailleurs, il faut réduire le volume d’aliments consommé surtout ceux qui contiennent un taux élevé de sucre et graisse.