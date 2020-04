Tout ce qu’il y a à savoir sur la toux sèche

Qu'elle soit sèche ou grasse, la toux est une réaction de cerveau face à un corps étranger et tente d'expulser les composants indésirables par voie aérienne. Mais comment explique-t-on ce phénomène et comment se manifeste-t-il ?

Qu’est-ce qui distingue la toux sèche de la toux grasse ?

Contrairement à la toux grasse qui s’accompagne de crachats visqueux, la toux sèche n’est pas une pathologie. C’est juste une réponse spontanée du corps face à un intrus qui filtre les voies respiratoires. Dans ce contexte, le cerveau tente de bloquer la glotte ainsi que les flux d’air pour provoquer une pression brusque au niveau du thorax.

De cette manière, le corps indésirable sera expulsé par voies aériennes. La toux sèche peut survenir à tout moment, tant qu’on s’expose à des éléments excitants et qui poussent ce trouble à sortir de sa cachette. Ainsi, ce petit mal n’a pas besoin d’une prolifération de bactéries pour apparaitre. En l’absence de traitement, cette toux sèche peut s’aggraver et devenir une toux grasse.

Quels sont les effets de la toux sèche sur la vie quotidienne ?

La toux sèche impacte négativement le quotidien de l’agent pathogène. Si elle persiste pendant des jours, elle risque de provoquer des maux de tête ainsi qu’un mal de gorge. L’air qu’elle tente d’évacuer risque d’ailleurs d’égratigner le larynx et pharynx. Ce qui explique pourquoi la toux s’accompagne de crachat sanguin.

À l’opposé de la toux grasse, la toux sèche nécessite un complément d’effort pour être évacuée, cependant cet effort que l’individu exerce peut affaiblir les muscles de son visage. Dans ce contexte, ce mécanisme peut assécher l’apparence de l’agent.

Que faire en cas de toux sèche ?

Bien que la toux sèche ne soit pas une maladie, mais un symptôme, il est nécessaire de consulter un médecin. En particulier, si la toux persiste au bout de deux jours. Dans ce cas, le spécialiste prescrit des médicaments antitussifs pour atténuer et éradiquer la toux.

Ces traitements vont aussi permettre de dormir paisiblement, étant donné que ce trouble ne donne quasi jamais de repos. Ainsi, le malade prendra ces substances contenant à la fois des propriétés soporifiques et antiallergiques. Si le patient est un terrain d’asthme ou d’allergie, des traitements de désensibilisation lui seront proposés en plus des antidotes contre la toux.

Quels autres traitements sont proposés contre la toux sèche ?

En plus des remèdes chimiques, les remèdes naturels sont efficaces contre cette anomalie. Parmi eux figure la tisane à base de thym et de racines de guimauve. Ce mélange a des actions antivirales et s’avère très efficace contre la toux sèche. Pour l’obtenir, il faut verser une cuillère à café de thym dans de l’eau bouillante. Au bout de 10 minutes, il faut ajouter une cuillère à café de racines de guimauve. Ensuite, il faut faire une infusion du mixage.

Il existe aussi le mélange d’une goutte d’huile essentielle de Cyprès et une d’une cuillère à café de miel pour atténuer les quintes des toux sèches. Dans ce sens, il suffit de boire le mélange 4 fois par jour pendant trois jours successifs.