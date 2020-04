Uvéite : les impacts d’un trouble oculaire

L’uvéite est une maladie qui affecte 4 personnes sur 9 dans le monde. S’agissant d’une inflammation oculaire, les origines et les effets de cette pathologie sont assez variés. Mais qu’est-ce qu’on entend par uvéite ?

Quelle est la signification exacte de l’uvéite ?

Comme son nom l’indique, l’uvéite est une inflammation de l’uvée. À titre de rappel, l’uvée est la petite membrane se situant au centre de l’œil, entre la rétine et l’enveloppe externe bordée par les paupières. Elle est composée de l’iris qui est la partie colorée, la choroïde et le corps ciliaire.

Ainsi, toute anomalie survenant dans les environs de l’uvée est appelée uvéite. En outre, on distingue deux catégories d’uvéite selon son temps de guérison, l’uvéite aiguë qui met des semaines, voire des mois à se soigner et l’uvéite chronique qui dure plusieurs années avant d’être guérie. Il arrive même que ce type d’uvéite ne guérisse jamais complètement

Comment se manifeste l’uvéite ?

En général, l’uvéite commence toujours par un œil rouge. Ensuite, elle se manifeste par une douleur oculaire apparentée à une démangeaison ou irritation dans l’œil. Au fur et à mesure où la maladie s’aggrave, elle se traduit par la présence spontanément de larmes ainsi qu’une sensibilité anormale et excessive à la lumière.

On remarque aussi une tache dans le champ de vision. Enfin, l’uvéite s’enchaîne avec un trouble complet de la vision. Les signes de ce trouble oculaire sont assez complexes étant donné qu’ils ne se montrent pas tous de la même façon chez chaque individu.

En guise d’exemple, les enfants, les adolescents ainsi que les jeunes adultes ne présentent pas de symptôme. En revanche, chez les personnes âgées elle apparaît légèrement puis se dégrade brusquement en seulement quelques jours.

Quelles sont les conséquences de l’uvéite ?

En l’absence d’un traitement précoce, l’uvéite peut s’aggraver et conduire à la cécité de l’individu. En outre, elle est à l’origine des différents troubles oculaires comme la cataracte et le glaucome.

Au fur et à mesure où la maladie se dégrade, elle provoque des lésions du nerf optique. Ce qui explique la présence d’irritation fréquente et la formation d’une tâche dans le champ de vision.

Cette pathologie provoque aussi un décollement de la rétine et conduit à l’écoulement spontané et fréquent de larmes visqueuses. Tous ces troubles aboutissent finalement à la perte complète ou partielle de la vision.

Comment traiter l’uvéite ?

Les remèdes pour soigner l’uvéite sont distincts les uns des autres car ils dépendent de type et de la gravité de la maladie. Dans les cas majoritaires, on utilise des anti-inflammatoires, les antibiotiques et les immunosuppresseurs pour éradiquer l’inflammation et prévenir l’apparition d’éventuelles lésions au sein de l’œil.

Dans un cas ultime, on recourt à la chirurgie pour se débarrasser de cette altération et guérir l’œil. En guise d’anti-inflammatoires, les collyres mydriatiques sont souvent administrés sur la partie interne de l’œil pour dilater la pupille et calmer la sensibilité à la lumière ainsi que la démangeaison.

Des antibiotiques sous forme de comprimés ou d’injection sont aussi prescrits pour soulager l’enflure qui se forme autour du globe oculaire et faire dissiper les infections à l’intérieur de l’œil. Toutes ces médications doivent être prises uniquement sous la consultation d’un avis d’un ophtalmologue.