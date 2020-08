Agriculture bio : meilleur pour la santé et l’environnement ?

Le monde de l’agriculture est de plus en plus impacté par les lois françaises. Néanmoins, le bio l’est-il réellement ? Est-ce qu’ils utilisent encore des produits ?

Des milliards de personnes sont nourris grâce aux agriculteurs. Depuis quelque temps, manger local et bio a le vent en poupe. Plusieurs agriculteurs promettent du bio néanmoins, plusieurs questions se posent du côté des consommateurs. L’avez-vous trouvé ? Mange-t-on réellement bio ?

Manger bio et locale n’a jamais été aussi d’actualité avec la COVID-19. L’État fait tout pour mettre en avant l’agrément « bio » et « locale ». Cependant, le geste des agriculteurs privilégiant le bio est louable. C’est une très bonne chose, car, ça permet de préserver l’environnement. Malheureusement, des choses se cachent derrière le bio. Oui, c’est vrai, le bio sans produits n’existe pas sauf dans votre jardin. L’agriculteur a le droit d’utiliser un pourcentage (infime) de produit afin de traiter ses plans de légumes, fruits, etc.

Le bio n’est pas bon ?

Des chercheurs de l’Université du Minnesota ont récemment publié les résultats lors d’analyses plus poussées. Ces résultats coïncident bien avec des propos que l’on sait depuis plus de dix ans. Dans une certaine généralité (sauf votre jardin), le bio est nocif pour la nature par rapport à une agriculture dite classique. En effet, la nature prenant ses droits, l’aliment dit bio prend plus de place qu’un aliment traité. De ce fait, l’aliment pollu d’avantage l’eau et produit plus de gaz à effet de serre.

Pourquoi ? Faire du bio coute cher à l’agriculteur, car, plus long à pousser donc il minimise la place occupée par l’aliment afin d’en planter beaucoup plus. De plus, les terres ne sont plus occupées par les animaux ou d’autres végétaux. De ce fait, les fertilisants naturels se font de plus en plus rares et les agriculteurs font appel à des produits synthétiques. Le bio est donc une fausse publicité sauf dans votre jardin. Alors toujours fan du bio ? Rien ne vaut une bonne tomate cueillie de votre jardin directement du pied de tomate.