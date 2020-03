Des gouttes ophtalmiques pour améliorer la vision nocturne

Un groupe de recherche indépendant a mis au point des gouttes oculaires qui permettent à l'utilisateur d'identifier les symboles et les personnes dans les zones sombres jusqu'à 50 mètres de distance.

Le brevet sur lequel les chercheurs ont fondé leurs gouttes oculaires a été initialement accordé aux patients qui avaient perdu leur vision de faible luminosité. Les gouttes oculaires utilisent un mélange d’insuline et de chlore e6 (Ce6), un analogue de la chlorophylle qui est utilisé depuis de nombreuses années dans le traitement assisté par laser.

La méthodologie

Le Ce6 possède des propriétés d’amplification de la lumière qui permettent aux chirurgiens d’utiliser l’énergie de sources lumineuses de faible puissance pour détruire les cellules. Cependant, des recherches récentes ont montré que le Ce6 pourrait également être utilisé pour traiter la cécité nocturne et améliorer la vision des personnes souffrant de certaines perturbations visuelles, par application directe sur les yeux.

En plus du Ce6 et du sérum physiologique, de l’insuline a été utilisée dans le mélange afin d’obtenir une meilleure absorption du Ce6 dans la chambre des yeux. Une autre substance, le diméthylsulfoxyde (DMSO) a également été utilisée pour augmenter la perméabilité des membranes cellulaires de l’oeil. Les gouttes oculaires ont été appliquées à l’aide d’une micropipette tandis que les yeux étaient maintenus ouverts avec un spéculum pour garantir l’absorption. Avant l’administration des gouttes oculaires, les yeux du sujet étaient nettoyés à l’aide d’une solution saline pour éliminer toute petite particule qui aurait pu être présente. Une fois les gouttes oculaires appliquées, le patient a porté des lentilles cornéennes et des lunettes de soleil protectrices pour se protéger de l’exposition à la lumière vive lorsque la solution a commencé à agir, augmentant ainsi l’intensité de la lumière.

Le résultat du test

Après avoir laissé les yeux du sujet s’ajuster pendant deux heures, sa vision a ensuite été testée dans une zone sombre aux côtés de 4 sujets témoins. On a demandé aux participants d’identifier différents symboles à une distance de 10 mètres, des symboles sur des couleurs de fond différentes et des symboles mobiles avec des couleurs de fond différentes à des distances différentes. On a également demandé aux participants d’identifier un certain nombre de personnes qui se trouvaient dans un petit bosquet d’arbres avec un pointeur laser. Chaque individu était situé à une distance de 25 à 50 mètres du point d’observation des participants. Avec l’aide des gouttes oculaires Ce6, le sujet a été en mesure de reconnaître de façon constante les symboles que les contrôleurs n’étaient pas en mesure de voir. Lors de l’identification des individus dans la zone boisée sombre, le sujet avait un taux de réussite de 100%, comparativement à un taux de réussite de 33% pour les participants témoins.

D’autres tests sont prévus pour quantifier les améliorations de la vision

Les chercheurs prévoient effectuer d’autres tests afin de mesurer plus objectivement l’amélioration de la vision. “Un stimulateur de Ganzfeld et un électroretinigraphe seront utilisés pour mesurer l’augmentation réelle de la stimulation électrique de l’œil, donnant un nombre quantifiable dur au degré d’amplification,” écrivent les chercheurs. “Il est également possible de tester quelles plages de vision sont également amplifiées.”

Le sujet n’a signalé aucun effet indésirable dans les 20 jours suivant l’utilisation des gouttes oculaires. Sa vision était revenue à la normale le lendemain.