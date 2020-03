Mutuelle santé : 3 conseils indispensables pour bien la choisir

Trouvez la mutuelle santé faite pour vous grâce à notre guide pratique. Conseils, pièges à éviter et bonnes pratiques pour vous aider à faire le bon choix !

Pensez à vous avant tout

Les organismes de complémentaire santé sont nombreux et proposent tous une multitude d’offres. Certaines vous proposeront une prise en charge sur les soins courants quand d’autres vous offriront des remboursements pour la quasi-intégralité des soins ou opérations possibles. Et, bien évidemment, les tarifs ne sont absolument pas les mêmes selon les garanties offertes. Alors, comment bien choisir ?

Cette question a en réalité une réponse très simple : selon vos besoins réels. Avant de regarder ce qu’offrent les contrats de complémentaire santé, il est en effet impératif de savoir de quoi vous avez vraiment besoin. Vos dépenses à 20 ans ne sont pas les mêmes qu’à 50 ans, tout comme une personne célibataire n’attendra pas de sa mutuelle santé les mêmes prestations que des parents de 2 enfants. Il faut donc commencer par penser à vous et à ce que vous « consommez » comme soins.

Consultez vous des médecins et spécialistes qui pratiquent des dépassements d’honoraires ?

Avez-vous une maladie déclarée ou des besoins réguliers qui nécessitent des hospitalisations fréquentes ?

Avez-vous des actes de santé d’ores et déjà prévus, comme la pose de couronnes chez un dentiste, une opération ou encore besoin de lunettes ?

Selon les réponses que vous apportez à ces questions, vous dressez finalement en quelques instants votre besoin. Si vous allez peu souvent chez le médecin, présentez une excellente santé générale et n’avez aucune dépense de santé prévue, sans doute qu’un contrat offrant des garanties minimales sera suffisant. Vous payerez alors une cotisation réduite pour des garanties qui vous correspondent vraiment.

A contrario, si vous avez des soins de santé fréquents à réaliser ou des dépenses particulières liées, par exemple, à vos enfants (orthodontie notamment), vous aurez tout intérêt à opter pour une mutuelle qui prend en charge ces dépenses. Certes vous payerez davantage votre cotisation mais, en retour, vos dépenses de santé seront bien mieux prises en charge.

Dans tous les cas, il est bien souvent inutile de prendre une complémentaire santé avec les meilleures garanties possibles sur tous les domaines. Cela vous couterait très cher pour un usage très en dessous des garanties proposées. Et si vous êtes de nature inquiète et imaginez toujours le pire, sachez que vous avez toujours possibilité de revoir à la hausse vos garanties. Un dentiste vous annonce qu’il faudra prochainement poser des implants ? Un chirurgien vous conseille une opération dans les prochains mois ? Il suffira alors de contacter votre organisme de complémentaire pour ajuster les garanties à la hausse et être ainsi couvert pour vos prochaines dépenses de santé ! Simple, pratique et économique.

Bien comprendre les garanties de votre mutuelle

Une fois que vous avez fait le tour de vos besoins et que vous savez quelles garanties regarder attentivement, il ne reste plus qu’à trouver la bonne offre. C’est là que tout peut très vite se compliquer.

En effet, les organismes de complémentaire santé proposent des offres très différents mais, surtout, n’expriment pas toutes les garanties de la même manière. Certains exprimeront leurs remboursements sous forme de pourcentage du tarif de base de la Sécurité Sociale (100%, 275%, 350%, etc.) quand d’autres parleront de remboursements forfaitaires (30€, 75€, 200€, etc.). Et selon les soins, cela peut grandement changer ce que vous offre le contrat.

Pour être très concret, prenons l’exemple des couronnes dentaires. La Base de Remboursement de la Sécurité Sociale est de 107,50€. La Sécurité Sociale prendra en charge 70% de cette somme et vous remboursera donc 75,25€. Sauf que, en moyenne, le coût d’une couronne métallique oscille entre 350 et 500€ et celui d’une couronne en céramique démarre à 600€ pour, dans certains cas, atteindre 1 500€.

Comme vous le constatez, les offres en pourcentage, qui semblent intéressantes au premier regard, génèrent un reste à charge plus important que celle qui propose un forfait de 300. Pourquoi ? Tout simplement parce que le pourcentage exprimé ne correspond pas à la dépense réelle que vous avez à faire ! Dès lors qu’une offre présente des pourcentages, il faut donc bien vérifier la base de remboursement de la Sécurité Sociale et si ce montant vous permet d’obtenir une prise en charge satisfaisante.

Sachez par exemple que, depuis le 1er janvier 2020, la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale pour les montures de vos lunettes est fixée à :

9€ pour les montures de l’offre 100% santé

0,05€ pour les montures en dehors de l’offre 100% santé

Des remboursements ridicules qui ne permettent évidemment pas de choisir les lunettes que vous souhaitez. Il faudra donc payer de votre poche le supplément ou faire appel à une complémentaire santé.

Exclusions et options : ces détails qui n’en sont pas

Dernière étape dans votre recherche de complémentaire santé : vérifier les exclusions et les éventuelles options.

Les exclusions correspondent aux dépenses qui ne seront pas prise en charge par l’organisme de complémentaire santé. Elles sont propres à chaque contrat et il est important d’en prendre connaissance avant de souscrire. Les exclusions peuvent être liées à des comportements (prise de stupéfiant, pratique de sports extrêmes, etc.), à des établissements (soins prodigués dans des centres de thalasso, soins dans le cadre de maison de repos, etc.) et d’autres facteurs encore. A lire attentivement pour vérifier que vous n’êtes pas concerné pas l’une ou l’autre des limites indiquées.

Du côté des options, de bonnes surprises peuvent parfois vous attendre. En effet, les complémentaires santé peuvent proposer des garanties supplémentaires par l’intermédiaire de petit module à ajouter au contrat principal. Cela peut permettre de prendre en charge des frais de médecine alternative (homéopathie, chiropractie, etc.) ou des dépenses annexes à une hospitalisation, comme la garde d’enfants, la garde d’animaux de compagnie. Ce n’est évidemment pas tout et ces options sont elles aussi propres à chaque organisme de complémentaire santé. A vérifier donc, d’autant que vous pouvez généralement les ajouter quand vous le souhaitez, même une fois le contrat principal souscrit.

Trouvez votre mutuelle santé rapidement et en toute confiance

Maintenant que vous avez en tête les clés pour bien choisir votre contrat de complémentaire santé, la recherche de votre contrat peut commencer. Et si vous avez toujours la possibilité de faire vos recherches par vous-mêmes et de consulter les différents acteurs du marché, d’autres solutions, beaucoup plus rapides et complètes existent.

La première est de faire appel à un courtier. Ces professionnels de l’assurance sont en effet mandatés par plusieurs sociétés d’assurance et peuvent dès lors commercialiser plusieurs contrats. L’avantage est ainsi d’accéder à une offre relativement variée et ainsi de pouvoir, potentiellement, trouver plus aisément une offre qui correspond à vos attentes. Autre avantage de cette solution, vous conservez un interlocuteur physique qui pourra répondre à vos questions. Néanmoins attention aux prix qui peuvent plus importants qu’ailleurs. En passant par un courtier, une commission et des frais annexes sont ajoutés à votre contrat. Et ce sont ainsi plusieurs dizaines voire centaines d’euros qui s’ajoutent à votre tarif.

L’autre solution est d’utiliser les services d’un comparateur de mutuelle santé. Disponible sur Internet et avec un service gratuit, cette solution vous permet d’exprimer les niveaux de remboursements dont vous avez besoin par famille de soins puis de consulter les offres qui y répondent le mieux possible. L’avantage d’un service comme celui de LeComparateurAssurance.com par exemple est que le nombre de compagnies présentes sur le service dépasse de loin celui des courtiers. Ici on parle d’une centaine d’assureurs et de mutuelles avec des grands noms (MGEN, La Mutuelle Générale, AG2R, MMA, Ociane Matmut, etc.) mais aussi des acteurs moins connus mais avec des offres parfois sur-mesure (Mutuelle Bleue, Heyme, UCR, etc.). Vous obtiendrez rapidement le prix des offres ainsi que leurs garanties et, si cela ne suffisait pas, la possibilité de consulter dans les détails les plafonds, limite de garanties et autres exclusions en quelques secondes ! Utile, pratique et gratuit, alors pourquoi s’en priver ?