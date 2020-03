Quels aliments consommer pour le régime Zone ?

Le Dr Barry Sears a mis au point le régime Zone pour aider les gens à perdre du poids, à prévenir les maladies chroniques et à vivre plus longtemps.

La prémisse du régime alimentaire est qu’il est plus probable que vous obteniez ces avantages lorsque vous mangez des sources saines de lipides, ainsi qu’un rapport spécifique de protéines, de lipides et de glucides à chaque repas. Chaque bloc de zone, constitué d’un certain ensemble d’aliments, contient une quantité spécifique de matières grasses, de protéines ou de glucides. Chaque repas du régime doit comprendre le même nombre de blocs de zone de matières grasses, de protéines et de glucides.

Comment utiliser les “Zone Blocks”

Les “Zone Blocks” guident la planification de vos repas au cours d’un régime Zone. Votre poids, votre taille, votre tour de taille et votre tour de hanches déterminent vos recommandations quotidiennes de Zone Blocks. La plupart des femmes, cependant, devraient consommer trois ou quatre Zone Blocks de protéines, de lipides et de glucides par repas, soit en moyenne 11 blocs par jour. La bonne quantité pour la plupart des hommes est de quatre Zone Blocks par repas, soit en moyenne 14 blocs par jour.

Choisissez des sources de protéines maigres

Chaque Zone Block protéinique contient 7 grammes de protéines. Un Zone Block est de 28 à 425 grammes pour de nombreux choix, comme :

les viandes très maigres, y compris le poulet et les poitrines sans peau ;

le bacon canadien et le bœuf de boucherie ;

les viandes maigres, comme le bœuf et le jambon maigres ;

le poulet, le poisson et les mollusques de chair noire.

Deux gros blancs d’œufs, un quart de tasse de poudre de protéines et 140 grammes de tofu mou sont des exemples de Zone Blocks de protéines. Le fromage et le lait faible en gras, le fromage cottage et le yogourt sont des choix de protéines qui fournissent également du calcium.

Optez pour des gras sains pour le cœur

Un bloc de gras Zone comprend 15 grammes de gras. Favorisez les gras monoinsaturés, qui aident à réduire votre risque de maladie chronique. Un bloc comprend :

1/3 cuillère à café d’huile d’olive, d’amande ou d’arachide ;

trois arachides, noix de cajou ou amandes ;

1 cuillère à soupe de guacamole ou 1/2 cuillère à café de beurre d’arachide.

Comme la plupart des repas comprennent trois ou quatre Zone Blocks, vous pouvez mélanger 3/4 tasse de fromage cottage faible en gras, soit trois Zone Blocks de protéines, avec neuf noix de cajou, ou trois Zone Blocks de gras.

Concentrez-vous sur les glucides riches en nutriments

Les aliments à l’intérieur de la Zone Blocks des glucides comprennent les légumes, les fruits, les haricots et certaines céréales. Un bloc se compose de 9 grammes de ” glucides abordables “, que vous pouvez calculer en soustrayant les grammes de fibres alimentaires des grammes de glucides totaux d’un aliment. La portion de Zone Block pour le chou frisé cuit, l’aubergine, le coeur d’artichaut, les champignons et le chou est de 15 à 2 tasses, et de 2 tasses ou plus pour les légumes crus comme les haricots verts, le poivron vert, la laitue, les épinards, les pois mange-tout et les concombres. La moitié d’une pomme, d’une nectarine, d’une orange ou d’une poire est une Zone Block glucidique. Vous pouvez aussi choisir de l’orge, de la farine d’avoine ou de petites portions de haricots.