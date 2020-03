Qu’est-ce que le programme Curves Diet ?

Le programme diététique Curves a été développé en 1992 par Gary et Diane Heavin.

Leur objectif était de concevoir un plan de gestion du poids qui réponde aux besoins particuliers des femmes en matière d’alimentation et d’exercice physique, tout en offrant des conseils nutritionnels et un endroit invitant pour s’entraîner dans des gymnases réservés aux femmes. Vous pouvez suivre le régime Curves à la maison ou vous pouvez vous joindre à un centre Curves local pour avoir accès à de l’entraînement de perte de poids, des groupes de soutien et de l’équipement d’exercice. Avant d’entreprendre un programme de gestion du poids, parlez-en à votre diététicien.

Un plan alimentaire

Avant de commencer le programme Curves, les personnes qui suivent un régime doivent remplir un questionnaire conçu pour les aider à déterminer si leur métabolisme est ralenti par une alimentation riche en calories ou en glucides. Ils sont ensuite affectés soit au plan sensible aux glucides, soit au plan sensible aux calories, qui se compose de 3 phases.

Au cours de la phase 1, les personnes sensibles aux glucides doivent se limiter à seulement 20 grammes de glucides par jour, alors que celles qui sont sensibles aux calories peuvent en consommer entre 40 et 60 grammes. Dans la phase 2, les 2 groupes de personnes suivant le régime peuvent consommer jusqu’à 60 grammes de glucides par jour. Les glucides sont toujours contrôlés en phase 3, mais l’apport calorique total par jour est augmenté. Toutes les phases mettent l’accent sur une grande quantité de protéines, 8 verres d’eau et 1 shake protéiné Curves chaque jour, ainsi que des aliments gratuits à volonté tels que des concombres, de la laitue et des épinards.

Un plan d’exercices

L’entraînement musculaire et l’exercice aérobique sont des éléments essentiels du programme diététique Curves. On demande aux participants de faire les 2 types d’activité physique pendant un total de 30 minutes, 3 fois par semaine. Les personnes au régime qui participent aux cours participent à un entraînement en circuit qui alterne des répétitions de 40 secondes sur des appareils d’exercice et des activités cardiovasculaires comme le jogging. Le temps passé sur les machines d’exercice est réglé pour se concentrer sur les bras, les jambes et les muscles abdominaux à tour de rôle.

Les avis sur le régime

Un diététicien affirme que l’accent mis par le programme diététique Curves sur la perte de poids en mangeant beaucoup de légumes frais et de protéines maigres au lieu de simplement restreindre les calories, peut aider les personnes suivant le régime à adopter de saines habitudes de vie. Le régime alimentaire encourage fortement l’exercice régulier, et de nombreuses femmes peuvent être plus à l’aise dans les gymnases réservés aux femmes que dans les gymnases traditionnels.

Le programme comprend des plans de repas et des recettes spécifiques pour les personnes qui suivent un régime alimentaire en fonction de leurs besoins en glucides ou en calories, et une aide nutritionnelle est également disponible dans les centres Curves auprès de coaches certifiés.

Certaines diététiciennes mettent en garde contre le fait que les personnes qui suivent le plan sensible aux glucides peuvent ne pas consommer suffisamment de grains entiers et de fruits. Les 2 régimes exigent également que les participants consomment quotidiennement les boissons protéinées Curves. Elles ajoutent que la quantité d’exercice recommandée par le programme peut ne pas être suffisante pour soutenir la perte de poids de nombreuses femmes pendant la phase 3 du régime Curves, lorsque l’apport calorique peut atteindre 3 000 calories par jour. Selon certains Centres de santé, les adultes ont besoin d’un minimum de 150 minutes d’activité aérobique chaque semaine, en plus de l’entraînement musculaire, pour obtenir des bienfaits pour la santé. Le programme diététique Curves ne nécessite au total que 90 minutes par semaine.