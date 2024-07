Ballon Allurion et obésité : Pourquoi les autorités sanitaires sont-elles alarmées ?

L'Agence nationale de sécurité du médicament a émis une alerte ce 18 juillet concernant les dangers potentiels du ballon gastrique d'Allurion, un dispositif censé aider à la perte de poids mais pouvant entraîner de graves complications gastro-intestinales. Quels sont ces dangers potentiels ?

Tl;dr L’ANSM alerte sur les risques du ballon gastrique d’Allurion.

Ce dispositif de perte de poids peut causer des complications gastro-intestinales.

Des symptômes tels que nausées, vomissements et douleurs sont à surveiller.

L’ANSM appelle à plus de transparence envers les patients et professionnels de santé.

Un avertissement de l’ANSM sur le ballon gastrique d’Allurion

Le jeudi 18 juillet, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a émis une mise en garde concernant les risques associés au ballon gastrique de la firme Allurion. Ce dispositif, promettant une aide à la perte de poids, a été pointé du doigt pour ses possibles « graves complications gastro-intestinales ».

Des alternatives à la chirurgie pour l’obésité

Il existe de multiples solutions pour lutter contre l’obésité et le surpoids, notamment la chirurgie bariatrique ou l’anneau gastrique. Cependant, le ballon gastrique s’est imposé comme une option populaire ces dernières années, principalement en raison de sa pose sans nécessité d’opération.

Des symptômes inquiétants

Dans son communiqué, l’ANSM a répertorié « de graves complications gastro-intestinales » suite à l’installation des ballons gastriques d’Allurion. Les symptômes rapportés incluent des nausées persistantes, des vomissements, des crampes et douleurs abdominales, une distension abdominale possible et même un saignement gastro-intestinal.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un appel à la transparence

L’Agence déplore un manque de transparence envers les patients et exhorte Allurion à informer davantage les professionnels médicaux sur les risques de leur dispositif. Bien que tous les risques soient mentionnés dans la notice du produit, l’ANSM insiste sur la nécessité d’une communication claire concernant les complications possibles et les mesures à prendre en cas de problèmes.