Découverte de l’hormone causant les vomissements chez les femmes enceintes

L'étude publiée le 13 décembre dernier a révélé que les nausées et vomissements pendant la grossesse sont dus à une hormone naturellement sécrétée par le corps. Et toi, as-tu déjà expérimenté ces symptômes lors de ta grossesse ?

Tl;dr Les nausées et vomissements de grossesse seraient dus à une hormone.

Une étude internationale a confirmé cette hypothèse.

L’hormone GDF15 est responsable de ces symptômes.

Cette découverte pourrait conduire à de futurs traitements.

Les mystères de la grossesse éclaircis

L’un des symptômes les plus courants de la grossesse, les nausées et les vomissements, a enfin une explication scientifique. Une étude parue le 13 décembre dernier a révélé que ces désagréments, jusqu’ici inexpliqués, seraient dus à une hormone naturellement produite par le corps humain.

Une hormone en cause

Selon cette étude internationale, publiée dans la prestigieuse revue Nature, l’hormone incriminée serait produite par le corps et le fœtus. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs des universités de Californie du Sud et de Cambridge ont analysé les données de femmes participant à diverses études. Ils ont ensuite croisé ces informations avec les résultats d’expérimentations sur des cellules et des souris.

L’hormone GDF15 pointée du doigt

Le travail des chercheurs a ainsi permis de mettre en évidence une corrélation entre les niveaux de l’hormone GDF15 et les symptômes de nausées et de vomissements. Les souris exposées à cette hormone présentaient en effet ces symptômes, contrairement aux autres. “Nous savons maintenant que les femmes tombent malades pendant la grossesse lorsqu’elles sont exposées à des niveaux plus élevés de l’hormone GDF15 que ceux auxquels elles sont habituées”, a déclaré Marlena Fejzo, première auteure de l’article.

Des perspectives de traitement

Cette découverte pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements. En effet, toutes les femmes ne produisent pas la même quantité de GDF15. Celles qui en produisent moins seraient ainsi plus exposées aux symptômes de nausées et de vomissements pendant leur grossesse.