Ce que la taille de votre ventre révèle sur le lien entre foie gras et risque de diabète

L’accumulation de graisse abdominale va souvent de pair avec un foie gras, deux facteurs qui jouent un rôle déterminant dans le risque de développer un diabète à l’avenir, selon les récentes observations scientifiques sur le tour de taille.

Tl;dr L’excès de graisse abdominale accroît le risque hépatique et diabétique.

Le tour de taille, plus fiable que l’IMC pour évaluer ce risque.

Des mesures simples et une hygiène de vie réduisent efficacement ces dangers.

Graisse abdominale : un indicateur révélateur

Chez les spécialistes, le sujet ne fait plus débat : la présence de graisse abdominale, mesurable aisément par le simple calcul du tour de taille, constitue aujourd’hui l’un des signaux les plus fiables pour évaluer le risque de développer un foie gras ou un diabète. Mais pourquoi cet indicateur est-il aussi redoutablement pertinent ? Et surtout, quelles populations sont les plus exposées ?

Des repères simples mais décisifs

Un simple mètre ruban posé juste au-dessus des hanches suffit. Selon les recommandations internationales, un tour de taille supérieur à 102 cm chez l’homme (40 pouces) ou à 88 cm chez la femme (35 pouces) est considéré comme anormal. Pour la population indienne, plusieurs études relayées par le Indian Council of Medical Research suggèrent d’abaisser ces seuils à 90 cm pour les hommes et 80 cm pour les femmes. Plus frappant encore, chaque augmentation de 5 centimètres du tour de taille ferait grimper le risque de stéatose hépatique de près de 20 %. Heureusement, la démarche inverse est aussi vraie : réduire sa circonférence abdominale par une alimentation adaptée et une activité physique régulière peut diminuer la graisse hépatique jusqu’à 50 %.

Boucle inflammatoire et risque métabolique accru

L’accumulation excessive de graisse autour des organes génère une inflammation chronique et entraîne une élévation des acides gras libres dans le sang. Ces derniers s’infiltrent dans le foie, favorisant l’apparition d’une inflammation hépatique puis d’une fibrose — en clair, des lésions potentiellement irréversibles. Même constat pour le développement du diabète : cette graisse viscérale perturbe l’action de l’insuline et accroît significativement la résistance à cette hormone clé.

Taille/hanche : l’indice souvent sous-estimé

Pour affiner encore ce diagnostic métabolique, beaucoup d’experts recommandent également d’évaluer le rapport taille/hanche. Ce ratio — obtenu en divisant le tour de taille (mesuré au-dessus du nombril) par celui des hanches (au niveau le plus large) — se révèle souvent plus prédictif que le simple indice de masse corporelle (IMC). Chez l’homme, une valeur supérieure à 0,90 ; chez la femme, au-delà de 0,85 : ces seuils signalent déjà un danger accru.

Il apparaît crucial d’être attentif aux variations du tour de taille ou du rapport taille/hanche. Quelques kilos pris subrepticement peuvent suffire à augmenter sensiblement le risque métabolique… mais une réaction précoce permet aussi d’en inverser la tendance.