Inflammation chronique : Comment la détecter et pourquoi elle peut être dangereuse

En tant que processus de guérison naturel du corps, l’inflammation joue un rôle essentiel dans notre santé. Cependant, lorsqu’elle devient chronique, elle peut entraîner une cascade de problèmes de santé. Comment donc déterminer si vous souffrez d’inflammation chronique ?

Comprendre l’inflammation

L’inflammation est la réponse de notre système immunitaire aux infections, aux toxines ou à toute autre menace pour notre santé. Malheureusement, cette inflammation peut parfois persister pendant des mois, voire des années. Selon une étude publiée dans Neurology, une inflammation élevée durant la jeunesse pourrait être associée à des problèmes de mémoire et de pensée plus tard dans la vie. De plus, une autre étude publiée dans JAMA Psychiatry a montré que les enfants souffrant d’inflammation chronique étaient plus susceptibles de développer des troubles mentaux tels que la dépression et la psychose à l’âge adulte.

Causes de l’inflammation chronique

Les causes de l’inflammation chronique sont multiples. Elle peut résulter d’une infection, d’une blessure physique ou même d’une exposition à des produits chimiques. De plus, certaines personnes peuvent avoir un système immunitaire hyperactif ou dysrégulé, ce qui peut entraîner une inflammation chronique. Enfin, l’alimentation peut également jouer un rôle dans le développement de l’inflammation chronique, en particulier chez les personnes présentant des problèmes de santé intestinale.

Détection et prévention de l’inflammation

Bien que l’inflammation soit associée à de nombreux problèmes de santé, sa détection et sa prévention restent un défi. Les signes de l’inflammation peuvent être subtils et varier d’une personne à l’autre. Les tests sanguins sont le moyen le plus simple d’évaluer la présence d’une inflammation. Ces tests peuvent mesurer le taux de protéines inflammatoires et d’autres marqueurs dans le sang.

Que faire en cas d’inflammation chronique ?

Il n’existe pas de traitement unique pour l’inflammation chronique, car elle se manifeste différemment d’une personne à l’autre. Les professionnels de la santé peuvent recommander des modifications du mode de vie pour réduire l’inflammation, notamment la perte de poids, la réduction du stress et l’augmentation du sommeil. De plus, une alimentation anti-inflammatoire riche en légumes à feuilles vertes, en raisins et en huiles riches en oméga-3 peut être bénéfique. Il est également important de réduire la consommation de sucres ajoutés, de viandes rouges et d’aliments frits, qui peuvent être inflammatoires.