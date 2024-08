Décryptage du système immunitaire : les secrets de notre défense interne

Notre organisme est doté d'un système immunitaire, une véritable forteresse composée de multiples organes et divers types de cellules, conçue pour le défendre contre toutes sortes d'attaques extérieures. Mais sait-on vraiment comment il opère pour assurer notre protection ?

TL;DR Le système immunitaire est responsable de mécanismes de défenses contre les agressions.

Composé d’organes lymphoïdes, il produit nos cellules immunitaires et assure leur formation.

Il comporte notamment l’immunité innée (réponse non-spécifique) et l’immunité adaptative (réponse spécifique).

Le système immunitaire : gardien de notre santé

Le système immunitaire joue un rôle prépondérant pour préserver notre organisme face aux diverses agressions. Sa fonction consiste en une réaction inhérente et complexe de défenses.

Vigilance et activation du système immunitaire

En situation normale, le système immunitaire se trouve dans un état de vigilance passive. Cependant, lorsqu’un tissu de notre organisme est agressé et devient inflammatoire, il se déclenche et orchestre une réponse à l’échelle du corps entier.

Les organes impliqués dans ce processus, comme la moelle osseuse, les ganglions, la rate, les amygdales et le thymus, ont tous pour fonction de produire les cellules de l’immunité. Ils ont également la tâche de former certaines de ces cellules afin qu’elles puissent distinguer ce qui appartient à notre organisme (le « SOI ») de ce qui est étranger (le « NON-SOI »). Cette éducation cellulaire débute dès le développement in utero pour diminuer après la naissance.

Les cellules indispensables : globules blancs et lymphocytes

Le système immunitaire mobilise deux types de cellules :

qui reconnaissent de façon non spécifique les intrus. Certains d’entre eux, comme les macrophages, ont même la capacité d’éliminer instantanément l’agresseur par un processus appelé phagocytose. Les lymphocytes qui, une fois ‘éduqués’, reconnaissent de manière spécifique le « SOI » et le « NON-SOI ». Ces cellules comprennent essentiellement les lymphocytes T et B, responsables d’une réaction propre à chaque individu.

Deux types de réponses immunitaires

La réponse immunitaire peut se manifester de deux façons :

, au cours de laquelle les globules blancs attaquent et digèrent l’intrus. Les débris résultants de cette digestion servent alors à activer la seconde ligne de défense L’immunité adaptative, au cours de laquelle les lymphocytes T et B œuvrent pour éliminer l’agresseur par divers moyens, dont la cytotoxicité cellulaire et la production d’anticorps.

L’importance des interleukines

Dans ce processus, les interleukines jouent un rôle crucial en favorisant la production et l’activation des cellules de l’immunité mais aussi en amplifiant leurs réponses par une meilleure communication entre elles.