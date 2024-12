Lien présumé entre le lait cru et la grippe aviaire chez un enfant californien

Serait-ce la consommation de lait cru qui serait à l'origine de la suspicion de grippe aviaire chez un enfant en Californie ?

Tl;dr Un enfant californien soupçonné d’avoir la grippe aviaire après avoir bu du lait cru.

Les produits laitiers crus peuvent propager des maladies, y compris la grippe aviaire.

La pasteurisation élimine les germes pathogènes du lait.

Un cas suspecté de grippe aviaire en Californie

Selon un rapport des autorités sanitaires locales, un enfant californien est soupçonné d’être atteint de la grippe aviaire après avoir consommé du lait cru. Les responsables de la santé du comté de Marin en Californie ont indiqué que l’enfant avait montré des signes de fièvre et de vomissements après avoir bu du lait non pasteurisé. Ils ont mis en garde contre la consommation de tout produit laitier cru.

Les risques liés à la consommation de lait cru

Le lait cru, qui n’a pas été pasteurisé, peut propager des maladies, y compris la grippe aviaire, ont noté les responsables de la santé. Pour l’instant, l’enfant est seulement soupçonné d’avoir la grippe aviaire, en attendant des tests pour confirmer le diagnostic. Cependant, les responsables sont préoccupés par les risques liés à la consommation de lait cru qui ne subit pas de pasteurisation, un processus qui a été démontré comme étant capable de tuer les bactéries et les virus, y compris la grippe aviaire.

Les dangers potentiels du lait cru

« La consommation de lait cru peut entraîner une variété d’effets secondaires, notamment des maladies gastro-intestinales », indique le rapport. Ces maladies peuvent comprendre des symptômes comme des vomissements, des douleurs abdominales et de la fièvre. Dans de rares cas, cela peut conduire à des maladies plus graves telles que le syndrome de Guillain-Barré, qui peut causer la paralysie. Le lait cru est particulièrement dangereux pour les personnes ayant un système immunitaire affaibli, les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La solution : la pasteurisation

La pasteurisation est le processus qui élimine les germes pathogènes du lait. Le lait pasteurisé offre les mêmes avantages nutritionnels sans les risques liés à la consommation de lait cru. Les responsables de la santé continuent donc de mettre en garde contre la consommation de lait cru, qui peut contenir des bactéries et des virus pouvant provoquer des troubles gastro-intestinaux.