Votre choix d’huile de cuisine favorise-t-il l’inflammation chronique ?

Est-ce que le choix de votre huile de cuisson pourrait contribuer à l'inflammation chronique de votre organisme ?

Tl;dr L’évolution des huiles de cuisson et leur popularité.

Les risques pour la santé liés à une consommation excessive d’huiles.

Choisir l’huile de cuisson adaptée en fonction de différents facteurs.

L’évolution de la popularité des huiles de cuisson

Il est fascinant d’observer comment la popularité des huiles de cuisson a évolué au fil des années. Dans les années 1970, lorsque les huiles végétales ont été pour la première fois hydrogénées, elles étaient très convoitées. Aujourd’hui, nous savons que les graisses trans produites par hydrogénation sont néfastes pour notre santé. Par conséquent, nous cherchons activement à les éviter. Paradoxalement, des huiles autrefois considérées comme nuisibles, comme le ghee et l’huile de coco, ont retrouvé une place de choix dans nos cuisines.

Les huiles de cuisson et la santé

Les préoccupations concernant les huiles de cuisson sont toujours d’actualité. La consommation excessive de graisses et d’huiles et leur lien avec l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires est un problème avec lequel nous sommes tous confrontés. Notre compréhension toujours croissante des maladies chroniques révèle que l’inflammation est au cœur de nombre d’entre elles, d’où notre attention accrue pour les huiles de cuisson.

Choisir la bonne huile de cuisson

Le choix de l’huile de cuisson est un processus dynamique. Actuellement, des huiles comme l’avocat, le pépin de raisin et le moringa sont à la mode pour certains groupes de consommateurs, mais leur coût élevé dissuade la plupart des acheteurs. Par ailleurs, chaque huile a un point de fumée différent, ce qui est un élément important à prendre en compte lors de la cuisson.

Le rôle des huiles de cuisson dans notre alimentation

En réalité, l’huile est un ingrédient omniprésent dans notre vie quotidienne à travers toutes les formes de préparation des aliments. Il est possible de maintenir un équilibre favorable d’acides gras (oméga 3 et oméga 6) dans nos régimes alimentaires quotidiens en utilisant deux ou plusieurs types d’huiles différentes pour la préparation des aliments. Par exemple, un goût de noisette peut provenir de l’huile de sésame ou de cacahuète, un goût fruité de l’huile d’olive extra vierge, et un goût beurré de l’avocat.

En fin de compte, être « conscient du point de fumée de l’huile utilisée » et choisir l’huile la mieux adaptée à la température et à la durée de cuisson nécessaires pour la préparation d’un plat particulier, nous aidera à faire des choix plus sains en matière d’huiles de cuisson.