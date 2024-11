Que nous révèle la science sur les effets des huiles de graines sur notre santé ? Sont-elles vraiment nuisibles pour notre bien-être ?

Tl;dr Les huiles de graines sont critiquées pour leur teneur en oméga-6.

Elles sont pourtant présentes dans 60% de l’alimentation américaine.

Des études montrent qu’elles ne sont pas nocives et peuvent être bénéfiques.

Controverse autour des huiles de graines

Dans l’industrie alimentaire, les huiles de graines, comme l’huile de tournesol ou de canola, sont couramment utilisées, en particulier dans les aliments transformés. Cependant, leur utilisation est de plus en plus critiquée, certains allant même jusqu’à les qualifier de « Hateful Eight » (Les Huit Détestables) sur les réseaux sociaux.

Présence omniprésente

La prévalence de ces huiles dans notre alimentation rend leur éviction difficile. Elles sont omniprésentes dans l’offre alimentaire américaine, notamment dans les aliments transformés qui constituent 60% de l’alimentation typique. Des produits courants tels que les chips, le pop-corn et le pain contiennent souvent de l’huile de tournesol ou de soja dans leurs ingrédients.

Les bienfaits des huiles de graines

Malgré les débats, ces huiles contiennent une combinaison de graisses saines – polyinsaturées et monoinsaturées – et de graisses saturées moins saines. Les huiles de graines sont particulièrement riches en oméga-6. Selon les Dietary Guidelines for Americans, il est recommandé de réduire les graisses saturées au profit des graisses insaturées. Ainsi, la consommation de graisses polyinsaturées a été corrélée à une diminution du risque de mortalité par maladies cardiovasculaires et cancer.

Le retour du saindoux ?

La proposition de Robert F. Kennedy Jr, actuel candidat du gouvernement Trump à la direction du Department of Health and Human Services, de revenir à l’utilisation de saindoux, qui fut le mode de cuisson des frites de McDonald’s jusqu’en 1990, a également suscité la controverse. Si le saindoux est plus stable à la chaleur grâce à sa teneur élevée en graisses saturées, sa consommation excessive peut augmenter le risque de maladies cardiaques et d’accident vasculaire cérébral.

En conclusion, si l’éviction totale des huiles de graines semble difficile et non justifiée, il est important de rappeler que la diversité et la modération sont les clés d’une alimentation équilibrée.