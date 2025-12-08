La cuisson des aliments dans de l’huile réutilisée augmenterait les risques de cancer

Faire frire des aliments dans de l’huile déjà utilisée peut entraîner la formation de composés nocifs. Cette pratique courante soulève des préoccupations, car elle pourrait augmenter les risques de cancer pour les consommateurs selon plusieurs études récentes.

Tl;dr Réutiliser l’huile dégrade sa qualité et la rend nocive.

Risque accru de cancer avec l’exposition répétée aux huiles usagées.

Adopter de bonnes pratiques réduit les dangers liés à la friture.

La réutilisation des huiles : une habitude aux conséquences sous-estimées

Dans de nombreux foyers et sur les marchés de rue, il n’est pas rare d’observer la réutilisation des huiles de cuisson, motivée par le souci d’économie ou l’idée reçue qu’une huile claire reste saine. Pourtant, ces gestes du quotidien cachent des transformations chimiques silencieuses, peu perceptibles à l’œil nu mais pourtant lourdes de conséquences.

Ce qui se joue lors du chauffage répété

À chaque passage à haute température, une huile subit une série de modifications : ses triglycérides se fragmentent en acides gras libres, les antioxydants s’amenuisent et les acides gras insaturés – précieux pour la santé cardiovasculaire – deviennent instables. Le point de fumée s’abaisse, rendant l’huile plus apte à brûler même à feu modéré ; la texture épaissit et des résidus collants se forment, altérant goût et apparence des aliments. Or, un aspect clair ou une odeur neutre ne sont jamais garants d’une huile encore propre à consommer.

Quelques signes permettent néanmoins d’identifier une huile dégradée :

Assombrissement ou fumée rapide lors du chauffage.

Odeurs âcres ou goût rance.

Dépôts visibles au fond du récipient.

L’impact sur la santé : un lien démontré avec le cancer

Selon une étude parue dans la revue Critical Reviews in Food Science and Nutrition, les cycles répétés de chauffe provoquent l’apparition de composés hautement réactifs comme les aldéhydes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des substances polymériques. Ceux-ci peuvent non seulement endommager l’ADN cellulaire, mais aussi accroître le stress oxydatif dans l’organisme. Cette accumulation moléculaire expliquerait la corrélation observée entre consommation régulière d’huiles réutilisées et survenue accrue de cancers digestifs (côlon), mammaires, pulmonaires et prostatiques chez les populations exposées. Il est par ailleurs avéré que les émanations dégagées lors de la friture contribuent également à cette exposition toxique.

Mieux frire sans danger : conseils et alternatives

Face à ces risques, quelques réflexes simples s’imposent pour préserver sa santé sans renoncer totalement aux plaisirs frits. Il vaut mieux privilégier des huiles stables telles que le tournesol raffiné ou le son de riz, éviter la friture prolongée et ne pas mélanger anciennes et nouvelles huiles – cela n’efface pas les altérations déjà présentes. Bien filtrer les particules alimentaires après usage limite aussi la dégradation rapide.

En parallèle, il est essentiel d’assurer une bonne ventilation durant la cuisson afin d’éviter que les composés volatils nocifs ne stagnent dans l’air ambiant – préservant ainsi non seulement son assiette, mais aussi sa respiration quotidienne. En somme, prendre conscience des mécanismes invisibles qui transforment nos huiles permet d’adopter des gestes plus sûrs en cuisine… Et ce n’est finalement qu’un petit prix à payer pour protéger durablement sa santé.