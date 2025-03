Une nouvelle étude met en lumière l'impact de l'huile végétale et du beurre sur la longévité : lequel de ces deux aliments pourrait vous aider à vivre plus longtemps ?

Tl;dr Consommer davantage d’huiles végétales et moins de beurre pourrait réduire le risque de mortalité.

Une étude a révélé que les huiles végétales sont plus saines que le beurre, malgré les idées reçues.

Les huiles végétales contiennent des graisses insaturées bénéfiques pour la santé.

Des huiles végétales pour une vie plus saine

Selon une récente étude, privilégier la consommation d’huiles végétales et diminuer celle de beurre pourrait contribuer à réduire le risque de mortalité. Cette conclusion intervient à un moment où le sentiment général sur les réseaux sociaux, renforcé par les commentaires du Secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, tend à faire croire que les huiles de graines, une catégorie d’huiles végétales, sont plus nocives que le beurre et les graisses animales.

Une étude à grande échelle

Les résultats de cette recherche, publiés dans le journal JAMA Internal Medicine, ont démontré que les personnes qui privilégiaient les huiles végétales comme le soja, le colza ou l’olive au lieu du beurre avaient un risque de décès significativement plus faible. L’étude, menée par Yu Zhang, un chercheur de la division Channing Network Medicine à l’hôpital Brigham and Women’s, s’est distinguée par son échelle et sa méthodologie, portant sur plus de 221 000 adultes américains et suivant périodiquement leur régime alimentaire pendant plus de 30 ans.

Des différences nutritionnelles significatives

Il n’est pas surprenant que le beurre soit beaucoup plus riche en graisses saturées que la plupart des huiles végétales. Selon Roberta H. Anding, une professeure adjointe au Baylor College of Medicine, le beurre contient 70% de graisses saturées, tandis que l’huile d’olive en contient 14%, l’huile de soja 16% et l’huile de colza 7%. En outre, contrairement au beurre, les huiles végétales contiennent également des antioxydants, dont la vitamine E.

Des conclusions notables

L’analyse des données recueillies a permis aux chercheurs d’arriver à plusieurs conclusions notables. Les personnes qui consommaient le plus de beurre avaient un risque de mortalité supérieur de 15% à celles qui en consommaient le moins. En revanche, celles dont le régime alimentaire comprenait le plus d’huiles végétales avaient 16% de chances en moins de décéder que celles qui en consommaient le moins.

Un choix bénéfique pour la santé

Échanger le beurre contre des huiles végétales pourrait donc contribuer à maintenir une bonne santé cardiaque et un état de santé général plus sain sur le long terme. Les huiles végétales contiennent des graisses insaturées qui aident à réduire le cholestérol LDL et l’inflammation, deux facteurs liés à un risque plus faible de maladies cardiaques et de cancer. En revanche, la forte teneur en graisses saturées du beurre peut contribuer à ces conditions.