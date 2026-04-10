Un neurologue démonte les idées reçues : comment la cacahuète booste votre cholestérol sain

Longtemps accusée d’être mauvaise pour la santé, l’arachide pourrait finalement se révéler bénéfique pour le cœur. Selon un neurologue, consommer régulièrement cette collation aiderait à améliorer le taux de cholestérol.

Tl;dr Les arachides non salées améliorent le cholestérol.

L’excès ou l’ajout de sel annulent les bénéfices.

La forme et la quantité font toute la différence.

Arachides : aliment miracle ou ennemi silencieux du cœur ?

Le débat n’en finit pas : faut-il se méfier des arachides à cause de leur teneur en graisses, ou au contraire profiter de leurs vertus nutritionnelles ? Récemment, un éclairage précieux a été apporté par le neurologue Dr Sudhir Kumar, connu sous le pseudonyme @hyderabaddoctor, à travers un message limpide sur le réseau social X. Pour ce spécialiste, tout réside dans la manière dont on consomme cet aliment trop souvent mal compris.

Quand l’arachide fait du bien… et quand elle dérape

En pratique, consommer des arachides crues ou simplement grillées sans sel permettrait d’améliorer le profil lipidique sanguin. Grâce à leur forte proportion de graisses insaturées, elles favorisent une baisse du « mauvais » cholestérol LDL et contribuent au maintien du « bon » cholestérol HDL. Autre atout rarement mis en avant : leur richesse en stérols végétaux, qui freinent l’absorption intestinale du cholestérol.

Pour autant, un simple écart peut inverser la tendance : sous forme salée, frite ou sucrée, l’arachide perd ses qualités protectrices et devient même risquée. Le Dr Kumar insiste : « Ce n’est jamais l’aliment en lui-même qui pose problème, mais sa forme et la quantité consommée ».

À ce titre, voici les formes à éviter pour préserver sa santé cardiovasculaire :

Arachides salées : élèvent la tension artérielle.

Arachides frites : concentrent graisses trans et huiles oxydées.

Arachides sucrées : aggravent l’insulinorésistance chez les personnes fragiles.

Consommation excessive : même nature, elles apportent des calories superflues.

Côté science : preuves solides pour le cœur

Plusieurs travaux publiés, notamment par le NIH, confirment qu’une consommation régulière d’arachides ou de fruits à coque réduit nettement les taux de LDL, ApoB et cholestérol non-HDL — des marqueurs majeurs de risque cardiovasculaire. Mieux : malgré leur statut botanique de légumineuse, les arachides agissent sur le métabolisme comme les noix classiques telles que les amandes ou les noix de Grenoble.

Bons réflexes pour profiter sans danger

En somme, la clé reste la sobriété. Privilégier une petite poignée (25 à 30 g) d’arachides nature chaque jour s’intègre parfaitement dans une alimentation méditerranéenne riche en fruits, légumes et céréales complètes. Seule exception tolérée : un beurre d’arachide pur, sans sucres ni huiles ajoutés.

Loin des clichés sur la malbouffe, l’arachide mérite sa place parmi les alliés accessibles pour protéger nos artères — à condition d’être consommée dans sa version brute et avec modération.