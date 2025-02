Les arachides sont-elles aussi bénéfiques qu’on le pense ? Avantages et inconvénients

Est-ce que les arachides sont aussi saines que vous le pensez ? Explorons les avantages et les inconvénients de cette collation populaire.

Tl;dr Les arachides, bien que légumineuses, sont des aliments riches en nutriments.

La consommation d’arachides peut aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète.

Les arachides ont un impact environnemental moins important que les autres noix.

Les arachides : une légumineuse aux multiples vertus

Les arachides, malgré leur catégorisation en tant que légumineuses, ont su conserver leur place de choix dans nos cuisines, surtout sous forme de beurre d’arachides. Elles offrent de nombreux avantages pour la santé, notamment pour le cœur, le contrôle de la glycémie et le soutien à la gestion du poids. De plus, leur culture est plus durable sur le plan environnemental que celle des autres noix.

Une richesse nutritionnelle incomparable

Une portion d’une once d’arachides crues et non salées contient 160 calories, 5g de glucides totaux, 2.4g de fibres, 7g de protéines, 14g de lipides, 3mg de sodium, 68mcg de folate, 49mg de magnésium, 196mg de potassium et 0.7mg de fer. Les arachides grillées augmentent leur teneur en matières grasses de 0.3g par portion. Les travaux de recherche ont identifié les arachides comme un « aliment fonctionnel » en raison de leur teneur en antioxydants, dont les acides phénoliques et les flavonoïdes.

Bienfaits pour la santé

Une consommation régulière d’arachides peut aider à réduire le cholestérol LDL grâce à la combinaison de fibres solubles et insolubles qu’elles contiennent. Elles fournissent également de la niacine (vitamine B3), essentielle pour le bon fonctionnement du cœur. De plus, elles ont été associées à une diminution du risque de diabète, grâce à leur composition nutritionnelle riche en acides gras bénéfiques, en fibres, en polyphénols bénéfiques et en minéraux comme le magnésium et le sélénium.

Impact environnemental réduit

Sur le plan environnemental, les arachides nécessitent beaucoup moins d’eau pour leur culture que les autres noix. Elles contribuent également à la santé du sol en tant que plantes fixatrices d’azote. De plus, elles sont largement disponibles et représentent l’option de noix la plus abordable, faisant d’elles l’un des choix de noix les plus durables pour les consommateurs.

Consommation d’arachides et prise de poids

Malgré leur teneur calorique, les arachides peuvent être bénéfiques pour la gestion du poids. Leur combinaison de protéines, de fibres et de graisses saines favorise la satiété entre les repas, ce qui peut prévenir la suralimentation. Cependant, une prise de poids peut résulter d’une consommation excessive d’arachides ou de beurre d’arachides sans tenir compte des portions, surtout si elles ne sont pas équilibrées avec d’autres aliments et une activité physique régulière.

En conclusion, si vous respectez une limite de consommation d’arachides, manger régulièrement des arachides offre de multiples avantages pour la santé tout en ayant une empreinte environnementale plus petite que les autres noix.