Manger les mêmes plats quotidiennement pourrait influencer de façon inattendue la perte de poids

Adopter une alimentation répétitive, en consommant les mêmes plats quotidiennement, pourrait influencer la perte de poids. Cette habitude alimentaire intrigue les chercheurs, qui s’interrogent sur ses effets potentiels sur l’appétit et la gestion du poids.

Tl;dr Manger les mêmes repas aide à perdre plus de poids.

La routine alimentaire réduit la charge mentale des choix.

La diversité reste importante pour la santé globale.

Routine alimentaire : un atout discret pour la perte de poids

À l’heure où l’abondance alimentaire complexifie chaque décision nutritionnelle, une étude menée par l’équipe de Drexel University, aux États-Unis, vient bousculer certaines certitudes. Selon leurs travaux, privilégier les mêmes repas et collations au quotidien favoriserait une perte de poids plus efficace sur plusieurs mois, du moins chez des adultes en situation de surpoids ou d’obésité.

L’expérience menée auprès d’adultes en surpoids

Les chercheurs ont suivi 112 participants inscrits à un programme structuré d’amaigrissement comportemental. Chaque personne consignait scrupuleusement ses choix alimentaires et son apport calorique journalier pendant douze semaines. Un constat marquant s’est rapidement imposé : ceux qui optaient pour une alimentation répétitive voyaient leur poids diminuer davantage que ceux misant sur la variété. Concrètement, l’étude révèle une baisse moyenne de 5,9 % du poids corporel chez les adeptes de la routine contre seulement 4,3 % chez les autres.

Si cette différence peut sembler modeste, elle prend tout son sens sur le long terme. Les auteurs précisent également qu’une variation quotidienne de cent calories entraînait une réduction de la perte pondérale de 0,6 %. L’effet « routinier » apparaissait encore plus significatif chez les personnes qui tenaient rigoureusement leur journal alimentaire.

Diversité ou simplicité : faut-il choisir ?

L’idée n’est pas neuve : « Créer des routines alimentaires pourrait alléger la charge mentale liée aux décisions quotidiennes et rendre les choix sains presque automatiques », souligne la psychologue spécialisée en santé, Charlotte Hagerman, principale auteure des travaux. Dans un environnement où la tentation est partout, limiter le nombre de décisions à prendre simplifie incontestablement le respect d’un régime.

Pour clarifier les options offertes aux participants du programme :

Soit maintenir un apport calorique constant chaque jour ;

Soit viser une moyenne hebdomadaire pour garder de la souplesse.

Néanmoins, l’étude rappelle que si cette stratégie favorise la discipline calorique, elle ne remplace pas les bienfaits prouvés d’une alimentation variée sur la santé globale.

L’inévitable question du contexte et des limites

Ces résultats invitent donc à nuancer le discours. Les chercheurs eux-mêmes admettent que rien ne prouve formellement que c’est la routine qui cause directement l’amincissement observé — mais le lien statistique interpelle. De plus, aucun contrôle strict n’a été effectué sur la qualité nutritionnelle réelle des menus suivis par les volontaires ; certains pourraient très bien avoir perdu du poids avec des choix peu équilibrés.

Face à ce constat, difficile d’ignorer que dans nos sociétés où « l’environnement alimentaire moderne pose problème », selon Charlotte Hagerman, opter pour quelques repas « valeurs sûres » pourrait rendre l’effort moins laborieux… quitte à sacrifier parfois un peu de diversité au profit de la constance.