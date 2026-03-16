Les nouveaux médicaments minceur bouleversent les habitudes de consommation des Américains

L’essor des médicaments amaigrissants bouleverse les habitudes de consommation aux États-Unis. Les choix alimentaires, les courses et même la fréquentation des restaurants évoluent à mesure que ces traitements gagnent en popularité dans le pays.

Tl;dr Les médicaments GLP-1 réduisent les dépenses alimentaires.

Impact plus marqué sur les foyers aisés et fast-foods.

Les achats de snacks sucrés chutent nettement.

Un tournant discret dans les habitudes alimentaires américaines

Difficile d’ignorer l’influence grandissante des médicaments à base de GLP-1 comme Ozempic ou Wegovy. Initialement salués comme une aide précieuse contre l’obésité, ils bouleversent aujourd’hui, selon une récente étude de la Cornell University, bien plus que le poids des patients : ils modifient profondément les modes de consommation outre-Atlantique. Les chercheurs, en s’appuyant sur des données inédites collectées auprès d’environ 150 000 foyers américains suivis par la société de sondage Numerator, révèlent ainsi une baisse généralisée des dépenses liées à l’alimentation.

Médicaments anti-obésité : un effet palpable sur le portefeuille

En six mois seulement après le début d’un traitement par GLP-1, les participants ont vu leur budget courses diminuer en moyenne de 5,3 %. Chez les ménages les plus aisés, la chute dépasse même les 8 %. Les sorties au restaurant rapide ou au café, quant à elles, enregistrent également une baisse équivalente à 8 %. Selon la professeure adjointe en marketing, Sylvia Hristakeva, ces changements persistent pendant au moins un an chez les utilisateurs du médicament. Passé ce délai – et surtout après l’arrêt du traitement – la différence s’atténue pour redevenir difficile à distinguer.

Nouvelles préférences au rayon alimentation

Contrairement aux précédentes études basées sur l’auto-déclaration, celle-ci croise des transactions réelles avec des questionnaires réguliers. Il apparaît que les produits associés à la notion de « craving », notamment ceux ultra-transformés et caloriques, sont particulièrement touchés :

-10 % pour les snacks salés,

pour les snacks salés, baisse marquée des pâtisseries et biscuits,

diminution même pour le pain, la viande et les œufs.

À l’inverse, quelques catégories progressent timidement : yaourts, fruits frais ou barres nutritionnelles gagnent du terrain. Mais globalement, le phénomène dominant reste la contraction nette du panier alimentaire.

L’industrie agroalimentaire déjà sous pression ?

Ces mutations ne se limitent pas à la sphère domestique. Le recul observé dans les fast-foods laisse entrevoir des conséquences potentielles pour l’industrie agroalimentaire et la restauration : reformulation des produits, changement dans les formats ou adaptation des stratégies marketing pourraient devenir incontournables. Si près d’un milliard d’individus étaient touchés par l’obésité en 2022 selon l’OMS, ce glissement silencieux pourrait s’inscrire durablement dans le paysage américain.