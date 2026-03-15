Des doses élevées de vitamine B6 dans compléments et boissons énergisantes pourraient nuire aux nerfs

La vitamine B6, présente dans de nombreux compléments alimentaires et boissons énergisantes, peut entraîner des atteintes nerveuses lorsqu’elle est consommée en quantités élevées. Une vigilance s’impose face au risque lié à des apports excessifs.

Tl;dr Surdoses de vitamine B6 : hausse des cas signalés.

Risque de dommages neurologiques avec compléments trop dosés.

L’alimentation suffit généralement à couvrir les besoins quotidiens.

Des cas en hausse malgré une toxicité rare

Ces dernières années, les centres antipoison américains rapportent une augmentation préoccupante d’environ 40 % des cas d’intoxication à la vitamine B6. Ce phénomène reste certes exceptionnel, mais il reflète l’engouement croissant pour les compléments alimentaires et les boissons énergisantes enrichis en vitamines. En Australie, par exemple, certains suppléments fortement dosés ont même été retirés du marché face aux risques identifiés.

Des apports parfois largement excessifs

À titre de référence, l’adulte moyen n’a besoin que de 1,3 à 1,7 mg de vitamine B6 par jour pour assurer un fonctionnement métabolique et nerveux optimal. Or, certains produits du commerce – particulièrement les compléments spécialisés et boissons énergétiques – affichent des teneurs allant jusqu’à 100 mg par dose, soit près de 20 fois la dose quotidienne recommandée. Selon la Dr Kelly Krisna Johnson-Arbor, toxicologue au MedStar Georgetown University Hospital, le risque d’intoxication se manifeste surtout lors d’une consommation répétée de telles quantités.

Dangers neurologiques d’un surdosage

Les conséquences cliniques sont loin d’être anodines : prise à haute dose sur une durée prolongée, la vitamine B6 peut provoquer des troubles sensoriels tels qu’engourdissement ou douleurs dans les membres inférieurs, voire perturber la marche. « C’est toxique pour les cellules nerveuses », confirme la spécialiste. Il faut cependant rappeler que ces symptômes restent peu spécifiques : plus d’une centaine de causes peuvent être en jeu. Si le lien avec la vitamine B6 est avéré, l’arrêt immédiat du supplément s’impose, bien que l’amélioration ne soit pas toujours rapide ; un phénomène dit « coasting » a même été observé, avec une aggravation temporaire avant un retour progressif à la normale.

Pour clarifier l’identification des risques liés aux compléments vitaminés, il convient de surveiller quelques points clés :

Lire attentivement les étiquettes pour éviter un cumul excessif.

pour éviter un cumul excessif. Consulter un professionnel si des symptômes neurologiques apparaissent.

L’alimentation équilibrée comme solution sûre

En pratique, une alimentation variée – intégrant noix, pois chiches ou céréales complètes – suffit largement à couvrir nos besoins. Selon la Pr Jamie Alan, pharmacologue à la Michigan State University, seules des doses très élevées entraînent des effets délétères ; en-dessous de ce seuil, on observe parfois de légers troubles digestifs, mais rien de plus sérieux. Pour toute suspicion de symptômes associés à un éventuel excès, il reste judicieux d’en discuter rapidement avec son médecin… tout en gardant à l’esprit que ces cas demeurent rares et qu’il importe aussi d’explorer d’autres pistes diagnostiques.