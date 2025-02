Trop de vitamine B6 peut être toxique : Tout ce que vous devez savoir

Il est important de savoir que trop de vitamine B6 peut être toxique pour votre santé : voici ce que vous devez absolument comprendre.

Tl;dr Des réactions sévères ont été signalées suite à la prise de suppléments de vitamine B6.

La vitamine B6 est essentielle, mais un surdosage peut causer des lésions nerveuses.

Des modifications réglementaires ont été apportées afin de prévenir la toxicité de la vitamine B6.

La vitamine B6 : une nécessité aux conséquences potentiellement graves

Depuis quelques semaines, des rapports font état de réactions sévères chez les personnes ayant consommé des compléments alimentaires de vitamine B6 en vente libre. Cette vitamine, indispensable à l’organisme, peut, lorsqu’elle est prise en quantité excessive, causer des lésions nerveuses conduisant à des symptômes tels que des engourdissements, des picotements et même des difficultés à marcher et à se mouvoir.

Comprendre la vitamine B6

La vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, est un groupe de six composés qui partagent une structure chimique similaire. Elle est essentielle pour le fonctionnement normal de notre corps, mais nous ne pouvons pas la produire nous-mêmes. Les adultes âgés de 19 à 50 ans ont besoin de 1,3 mg de vitamine B6 par jour. Ce taux varie en fonction de l’âge, du sexe et de l’état de grossesse ou d’allaitement.

La plupart d’entre nous obtiennent cette vitamine par le biais de notre alimentation – principalement à partir de produits animaux tels que la viande, les produits laitiers et les œufs. On la trouve également dans divers aliments végétaux, comme les épinards, le chou frisé, les bananes et les pommes de terre. Ainsi, même pour les végétariens et les végétaliens, la carence en vitamine B6 est rare.

La toxicité de la vitamine B6

La toxicité de la vitamine B6 est extrêmement rare et ne se produit presque jamais à partir de l’apport alimentaire seul, à moins qu’il n’y ait un trouble génétique ou une maladie qui empêche l’absorption des nutriments. Cependant, dans de rares cas, une quantité excessive de vitamine B6 s’accumule dans le sang, entraînant une condition appelée neuropathie périphérique. Nous ne savons toujours pas pourquoi cela se produit chez certaines personnes mais pas chez d’autres.

Des mesures réglementaires pour prévenir la toxicité

Jusqu’en 2022, seuls les produits contenant plus de 50 mg de vitamine B6 devaient afficher un avertissement concernant la neuropathie périphérique. Cependant, l’Administration des produits thérapeutiques a abaissé cette limite et exige désormais que tout produit contenant plus de 10 mg de vitamine B6 porte un avertissement. De plus, l’administration a également réduit de moitié la limite supérieure quotidienne de vitamine B6 qu’un produit peut fournir, passant de 200 mg à 100 mg.

Il est important de toujours vérifier l’étiquette si vous prenez un nouveau médicament ou complément alimentaire, surtout s’il n’a pas été explicitement prescrit par un professionnel de la santé. Soyez particulièrement prudent si vous prenez plusieurs compléments alimentaires.