Un neurologue alerte sur une carence fréquente et méconnue chez les jeunes actifs

Un neurologue met en lumière une carence particulièrement répandue chez les jeunes actifs, souvent ignorée de ceux qui en souffrent. Cette découverte soulève des questions sur la santé et le bien-être dans le milieu professionnel moderne.

Tl;dr Carence en vitamine B12 fréquente chez les jeunes actifs.

fréquente chez les jeunes actifs. Symptômes : fatigue, fourmillements, troubles de la mémoire.

Diagnostic simple, récupération possible par supplémentation rapide.

Des symptômes discrets, mais un risque bien réel

Qui n’a jamais ressenti une étrange fatigue, des fourmillements dans les mains ou une difficulté soudaine à se concentrer ? Pour beaucoup de jeunes professionnels, ces signes sont souvent mis sur le compte du stress ou d’un mode de vie intense. Pourtant, selon le neurologue Dr Sudhir Kumar d’Hyderabad, une carence en vitamine B12 pourrait bien être la cause sous-jacente, surtout dans les métiers du numérique.

L’épidémie silencieuse chez les actifs connectés

En consultation, le Dr Kumar constate un schéma récurrent : des patients sans facteurs de risque classiques (ni alcool excessif ni tabac), avec une hygiène de vie correcte et des bilans annuels rassurants. Malgré cela, ils décrivent toujours les mêmes plaintes : « Je me sens engourdi des pieds », « des sensations électriques me traversent les membres », ou encore « impossible de rester concentré comme avant ». La cause ? Un taux de B12 sévèrement bas, parfois passé inaperçu pendant des mois.

B12 : un micronutriment essentiel trop négligé

Mais pourquoi cette carence semble-t-elle si fréquente aujourd’hui ? Plusieurs facteurs s’entremêlent :

Consommation excessive de thé/café, nuisant à l’absorption.

Sédentarité , repas sautés et alimentation végétarienne non supplémentée.

, repas sautés et alimentation végétarienne non supplémentée. Médicaments longue durée (metformine, IPP), stress chronique et sommeil instable affectant la santé intestinale.

La vitamine B12 joue pourtant un rôle central : elle contribue à la formation des globules rouges, protège la gaine de myéline des nerfs et régule l’humeur. En cas de déficit, le corps peine à transporter l’oxygène ; la peau pâlit, voire jaunit, l’énergie s’effondre, et les troubles neurologiques peuvent aller jusqu’à perturber l’équilibre ou provoquer dépression et irritabilité.

Dépistage simple, conséquences graves si ignorées

Le principal danger réside dans le retard au diagnostic. Sans traitement rapide — un simple dosage sanguin suivi d’une supplémentation adaptée — les dégâts sur les nerfs risquent de devenir irréversibles : pertes sensitives permanentes, troubles mnésiques persistants ou difficultés à marcher. Les personnes suivant un régime végétalien, souffrant de maladies digestives ou âgées sont particulièrement exposées.

Finalement, comme le souligne le Dr Kumar : « Il vaut mieux agir tôt que regretter plus tard. Votre cerveau et vos nerfs sont vos meilleurs atouts — prenez-en soin avant que les symptômes ne parlent plus fort que vous. »